Жамиля Бакбергенова вошла в тройку лучших мирового рейтинга UWW

С четвертой позиции спортсменка переместилась на вторую

Фото: пресс-служба НОК РК

Объединенный мир борьбы (UWW) представил обновлённый мировой рейтинг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Представительница команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова улучшила свое положение в топ-листе в категории до 72 килограммов.

С четвертой позиции спортсменка переместилась на вторую. В её активе 45 000 очков.

Лидером стала японка Ами Исии. Замыкает тройку лучших Александра Николета Ангел из Румынии.

Отметим, что на недавнем ЧМ Бакбергенова дошла до финала, уступив в нем упомянутой выше Исии.