Жамиля Бакбергенова завоевала четвертое «золото» чемпионата Азии по женской борьбе
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Спортсменка победила в финале весовой категории до 72 килограммов, передает Kazpravda.kz
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане (Иордания).
Спортсменка победила в финале весовой категории до 72 килограммов.
Бакбергенова в напряженной схватке оказалась сильнее Юци Лю (Китай). Решающее противостояние завершилось со счетом 4-1.
Жамиля в четвертый раз в карьере выиграла континентальное первенство.
Отметим, женская команда Казахстана по борьбе завершила ЧА с двумя наградами. Ранее третьей стала Зейнеп Баянова (до 53 килограммов).
В воскресенье на турнире стартуют вольники.