Жамиля Бакбергенова завоевала четвертое «золото» чемпионата Азии по женской борьбе

Спорт
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Спортсменка победила в финале весовой категории до 72 килограммов, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане (Иордания).

Спортсменка победила в финале весовой категории до 72 килограммов.

Бакбергенова в напряженной схватке оказалась сильнее Юци Лю (Китай). Решающее противостояние завершилось со счетом 4-1.

Жамиля в четвертый раз в карьере выиграла континентальное первенство.

Отметим, женская команда Казахстана по борьбе завершила ЧА с двумя наградами. Ранее третьей стала Зейнеп Баянова (до 53 килограммов).

В воскресенье на турнире стартуют вольники.

#чемпионат Азии #Жамиля Бакбергенова #женская борьба

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