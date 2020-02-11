Жанат Сулейменов назначен начальником Департамента полиции Жамбылской области

Кадровые назначения
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По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел РК начальником Департамента полиции Жамбылской области назначен Жанат Сулейменов, сообщает Polisia.kz.

Нового начальника личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Сулейменов Жанат Куанышевич, 1962 года рождения, в органах внутренних дел с 1980 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы возглавлял комитеты по борьбе с наркобизнесом, криминальной полиции, департаменты полиции на транспорте, а также Кызылординской и Южно-Казахстанской областей.

В 2017-2019 гг. занимал должность первого заместителя министра внутренних дел РК.

Оразалиев Арман Молдиярович приказом министра внутренних дел освобожден от занимаемой должности с переводом в кадровый резерв.

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