Жанат Сулейменов назначен начальником Департамента полиции Жамбылской области

По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел РК начальником Департамента полиции Жамбылской области назначен Жанат Сулейменов, сообщает Polisia.kz
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Нового начальника личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
Сулейменов Жанат Куанышевич, 1962 года рождения, в органах внутренних дел с 1980 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы возглавлял комитеты по борьбе с наркобизнесом, криминальной полиции, департаменты полиции на транспорте, а также Кызылординской и Южно-Казахстанской областей.
В 2017-2019 гг. занимал должность первого заместителя министра внутренних дел РК.
Оразалиев Арман Молдиярович приказом министра внутренних дел освобожден от занимаемой должности
с переводом в кадровый резерв.