Председатель правления – ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби подчеркивает, что отечественные вузы, внедряя новые идеи и реализуя творческие инициативы, готовы стать надежными партнерами Президента в осуществлении стратегических направлений развития страны передает Kazpravda.kz

Фото: КазНУ

- Сегодня человечество вступило в новый этап своего развития. Технологическое развитие и стремительное продвижение искусственного интеллекта начали трансформировать все сферы жизни. В эпоху радикальных перемен роль образования и науки, без сомнения, возрастает как никогда прежде. В своем выступлении на форуме стратегических партнеров «Казахстан – территория академического образования» Президент Касым-Жомарт Кемелулы Токаев отметил: «Образование и наука – это главная сила, способная изменить мир».

Действительно, путь развития и прогресса выстраивается только через качественное образование и передовую науку.

Как отметил Президент, в настоящее время система высшего образования в нашей стране активно обновляется. За последние годы объем финансирования образования и науки увеличился в три раза. Академическая автономия университетов расширяется, а количество учебных заведений, ориентированных на научные исследования, продолжает расти.

Широкое внедрение искусственного интеллекта в образование и научные исследования было определено как стратегическая задача национального значения. В рамках этой цели по инициативе Президента была запущена программа AI Sana, которая уже начала приносить положительные результаты. Искусственный интеллект был введен как обязательный предмет в школах и университетах. Это конкретный шаг по повышению цифровой грамотности нового поколения и подготовке его к современному рынку труда.

Кроме того, в стране ведется подготовка к созданию Университета искусственного интеллекта. Эта инициатива позволит ускорить цифровую трансформацию Казахстана и совершенствовать систему подготовки ИТ-специалистов.

В этой связи Казахский национальный университет имени аль-Фараби играет важную роль в реализации стратегического курса нашей страны. Был открыт факультет информационных технологий и искусственного интеллекта, начала работу кафедра искусственного интеллекта и Big Data. Созданы научно-исследовательские институты по искусственному интеллекту и криптологии. Внедрены современные образовательные программы по Data Science, бизнес-аналитике и интеллектуальным системам.

Кроме того, вычислительная инфраструктура университета была оснащена суперкомпьютером с производительностью 1,94 PFLOPS. В учебном процессе и системе управления эффективно работают пять интеллектуальных помощников, а именно:

Farabi-Ask – виртуальный консультант для абитуриентов,

Farabi Proctoring – система контроля онлайн-экзаменов,

Law AI – юридический помощник на казахском языке,

UNIVER bot – система академических справок,

iLearn – платформа для анализа успеваемости студентов. Эти инструменты направлены на обеспечение справедливого и доступного образования для всех.

КазНУ активно развивает международное сотрудничество и совместно с китайской компанией Jiangsu Huibo Robotics Technology создал Международный институт «Цифровые технологии и робототехника» и Центр робототехники.

Главная цель института – подготовка нового поколения инженеров и исследователей в области цифровой инженерии, искусственного интеллекта и робототехники. Учебно-исследовательская база оснащена современными промышленными роботами и системой «цифровой завод».

Кроме того, на основе партнерства с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» (Россия) и Северо-Западным политехническим университетом (Китай) были открыты филиалы КазНУ. Эти соглашения открыли возможности для совместной подготовки специалистов в области ядерной физики, высокопроизводительных вычислительных систем и искусственного интеллекта.

В настоящее время в нашей стране обучаются более 31 тысячи иностранных студентов, из которых в КазНУ имени аль-Фараби учатся 7 323 иностранных студентов из более чем 50 стран. Этот показатель является доказательством международного авторитета университета и высокого качества образования.

По словам Президента, высшие учебные заведения и в будущем будут всесторонне развиваться и играть ведущую роль в области образования и науки. Президент охарактеризовал университеты как «фабрики будущего», подчеркнув, что они являются центрами новых идей и исследовательских инициатив.

«Сильные университеты – это настоящие фабрики будущего, где рождаются идеи, преодолеваются барьеры, формируются контуры более справедливого и гармоничного мира. Университеты укрепляют доверие и сотрудничество между народами, продвигают дипломатию ценностей. Студенческие братства, исследовательские сообщества, академические партнерства, зарождающиеся в стенах университетов, становятся двигателями перемен не только в научно-образовательной сфере, но и в экономике, общественной жизни и даже политике», – отметил Президент.

В создании Справедливого, Чистого, Безопасного и Сильного Казахстана учебные заведения всегда оказывают поддержку Главе государства. Университеты, внедряя новые идеи и реализуя творческие инициативы, готовы стать надежными партнерами Президента в осуществлении стратегических направлений развития страны.

Жансейт Туймебаев,

председатель правления – ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби