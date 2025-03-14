Железнодорожную магистраль вернули государству в Мангистау

Главная транспортная прокуратура установила факт владения частной компанией магистральными железнодорожными путями от станции Мангышлак до морского порта Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство
Согласно действующему законодательству, магистральные железнодорожные пути должны находиться в государственной собственности.
Учитывая стратегическое значение указанных объектов, по акту надзора прокуратуры Министерство транспорта обратилось в суд.
Суд обязал АО «Каскор-Транссервис» передать магистральную ЖД сеть в государственную собственность.
Данное решение является важным шагом в обеспечении устойчивого развития транспортной инфраструктуры Казахстана и гарантирует контроль государства над ключевыми объектами железнодорожной сети, добавили в прокуратуре.