Железнодорожную магистраль вернули государству в Мангистау

Экономика,Возврат активов
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Главная транспортная прокуратура установила факт владения частной компанией магистральными железнодорожными путями от станции Мангышлак до морского порта Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно действующему законодательству, магистральные железнодорожные пути должны находиться в государственной собственности.

Учитывая стратегическое значение указанных объектов, по акту надзора прокуратуры Министерство транспорта обратилось в суд.

Суд обязал АО «Каскор-Транссервис» передать магистральную ЖД сеть в государственную собственность.

Данное решение является важным шагом в обеспечении устойчивого развития транспортной инфраструктуры Казахстана и гарантирует контроль государства над ключевыми объектами железнодорожной сети, добавили в прокуратуре.

 

#Мангистау #государство #магистраль

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