Жемчужина казахской оперы

Нынешняя премьера – своего рода возрождение на новой основе спектакля, впервые поставленного в оперном театре ровно полвека назад – в 1964 году. Тогда в нем блистали такие корифеи отечественной сцены, как Ермек Серкебаев, Роза Джаманова, Абай Байтугаев и другие.

Обновленную версию спектакля журналистам представила творческая группа в составе режиссера-постановщика заслуженного артиста РК Мурата Шалабаева, исполнительницы партии Айсулу, заслуженной артистки РК, лауреата Государственной премии Майры Мухамедкызы, балетмейстера-постановщика народной артистки РК Гульжан Туткибаевой, художников-постановщиков Софьи Тасмагамбетовой и Павла Драгунова, а также дочери композитора Ляйли Мухамеджановой.

Сакральные моменты

По словам генерального директора театра Габита Несипбаева, нынешняя постановка во многом знаковое событие – здесь сошлись сразу несколько юбилейных дат.

– Во-первых, в нынешнем году наш Государственный академический театр оперы и балета имени Абая отметит свое 80-летие, во-вторых, в нынешнем году Сыдыку Мухамеджанову исполнилось бы 90 лет, в-третьих, 50 лет прошло со дня первой премьеры этой оперы, и, в-четвертых, сегодня нашу замечательную певицу Майру Мухамедкызы, исполнительницу главной партии Айсулу, мы можем поздравить с 20-летием ее творческой деятельности. В этих совпадениях мне видится некий сакральный знак того, что мы движемся в правильном направлении, – сказал Габит Несипбаев.

А Майра Мухамедкызы, шутя, заметила, что в этом спектакле сбылась мечта ее детства.

– Девчонкой я мечтала стать королевой красоты, и вот теперь мечта осуществилась, хоть и на сцене, моя Айсулу становится победительницей конкурса красоты «Мисс Казахстан».

Что же касается нумерологического ряда, обозначенного Габитом Несипбаевым, то к нему можно было бы добавить еще одну знаковую дату – нынешней весной исполняется 60 лет с начала подъема казахстанской целины. Почему мы об этом вспомнили? Да потому, что 50 лет назад композитор Сыдык Мухамеджанов создавал свою оперу к 10-летнему целинному юбилею, и премьера ее состоялась в дни празднования, когда в тогдашнюю Алма-Ату съехались молодые целинники со всех уголков страны.

Тем более что талантливые либреттисты Канабек Байсеи­тов и Куандык Шангитбаев сделали своих молодых героев первоцелинниками, работающими в одном из новых сов­хозов. Ну а поскольку композитор и литератор были еще и великолепными комедиографами, то они внесли в трудовые будни комические коллизии, и в результате получилась яркая, солнечная, глубоко оптимистичная по своей сути опера.

Из прошлого – в настоящее

Нынешнюю постановку, выражаясь современным языком, можно было бы назвать «Айсулу-2», так как в ней действуют те же персонажи, но переброшенные из прошлого в наши дни. К сожалению, нынешнему поколению не довелось увидеть оригинальную версию, хотя, как сообщил генеральный директор оперного театра, в фондах казахского телевидения хранится телефильм, сделанный по спектаклю «Беу, кыздар-ай!» («Ох уж эти девушки!») Куандыка Шангитбаева и Канабека Байсеитова на музыку Сыдыка Мухамеджанова, которые через 4 года на основе своей пьесы написали либретто оперы «Айсулу».

Поначалу предлагалась идея создания своего рода ретроспектакля, который хотели оставить в оригинальном либретто, лишь несколько модернизировав, «чтобы было понятно молодым слушателям».

– Но в итоге мы пришли к заключению, что спектакль нужно актуализировать, осовременить, поэтому и перенесли действие в наши дни. Ведь 50 лет назад мы жили в другой стране, где была другая идеология, были другие эстетические и художественные парадигмы, – пояснил он.

Так появилось новое либретто А. Маемирова и М. Шалабаева, в котором красавица Айсулу уже не участвует в поднятии целинных и залежных земель, превратившись из комсомольской активистки в участницу конкурса красоты «Мисс Казахстан». При этом она уверена, что ее победа на конкурсе станет первой ступенькой и в карьере киноактрисы.

Что и говорить, метаморфоза спорная, потому что, например, никому не придет в голову осовременивать оперу «Евгений Онегин» Петра Чайковского или старинные зонги Моцарта, хотя там тоже иные эстетические парадигмы. Впрочем, не стану оспаривать нынешнюю постановку хотя бы по той причине, что у меня нет возможности сравнения – я не видела первоначальный вариант. А посему вполне можно считать, что все, что ни делается, – к лучшему, и светлая музыка Мухамеджанова дала жизнь сразу двум вариантам комической оперы. Случай беспрецедентный в нашем оперном искусстве.

Причем, как сообщили ее создатели, спектакль получился в синкретическом ключе, потому что в нем есть элементы и оперетты, и водевиля.

На мой взгляд, «Айсулу» – тот же веселый зингшпиль, который так любили в Германии и Австрии во второй половине XVIII века и начала XIX века. Это та же опера с разговорными диалогами, преимущественно комического содержания, тем более что музыка зинг­шпиля, как правило, проста, рассчитана на популярность и тесно связана с народной музыкальной культурой. Кстати, в репертуаре нашего оперного театра присутствует классический образец зингшпиля – опера Моцарта «Похищение из сераля» в постановке народного артиста России Юрия Александрова.

Надо сказать, что обращение театра к этой первой и пока единственной казахской комической опере объясняется еще и тем, что оперный репертуар представлен в основном героическими и эпическими полотнами, и, как сказал директор театра, «нам хотелось, чтобы эта палитра включала в себя еще и постановки лирического комедийного плана, потому что зритель имеет право получить удовольствие от вечера, посмеяться и немного отвлечься от наших нелегких будней».

Автора!

Действительно, удивительно красивая, легкая, порой искрящаяся, порой напевная музыка Сыдыка Мухамеджанова создает на сцене особую ауру, заставляя зрителей погрузиться в чудный мир любовных переживаний.

Как считает дочь композитора Ляйля Мухамеджанова, сек­рет талантливого сочинителя в том, что мы живем и старимся, а музыка молодеет. Это и есть волшебная сила искусства.

– С именем моего отца Сыдыка Мухамеджанова неразрывно связано слово «первопроходец», – говорит Ляйля Сыдыковна. – Он – автор первой комической оперы «Айсулу», первой оратории «Голос веков», первого концерта для голоса с оркестром, а затем домбры с оркестром и для кобыза с оркестром. Первым из казахстанских композиторов в 1971 году он вывел на сцену мощный образ великого Абылай-хана в опере «Жумбак кыз» по поэме Сакена Сейфуллина.

Наделенный от природы богатыми и разноликими творческими дарами, имевший помимо композиторского образования (он учился в классе профессора Алматинской консерватории Евгения Брусиловского) еще и киноактерское, он обладал редчайшим талантом сценического, образного видения своей музыки, был тонким драматургом.

Этим, вероятно, объяснялось то, что опера «Айсулу» имела грандиозный успех. Во время премьеры сцена и зал сливались в единое целое, аплодисменты сопровождали каждый исполненный номер. Ну а каватину Серке великий Ермек Серкебаев пел так, что на каждом представлении зрители бисировали, заставляя повторять ее вновь и вновь. Эту каватину он всегда включал в свои гастрольные поездки, прославляя казахскую оперу на всех широтах и меридианах, рассказала дочь композитора.

Надо сказать, что Сыдык Мухамеджанов был и талантливым организатором – в середине 70-х годов он с успехом возглавлял алматинский оперный театр, а затем крупные учреждения культуры, такие как Комитет искусств Министерства культуры и Союз композиторов.

Остается добавить, что по традиции, принятой в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая, все оперы идут на языке оригинала в переводе на русский и английский языки, поэтому великолепная «Айсулу», которая станет частью серии праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию ГАТОБа им. Абая, будет доступна и русскоязычному зрителю, и нашим зарубежным гостям.

Елена БРУСИЛОВСКАЯ

фото Бориса БУЗИНА