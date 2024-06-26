Женщина подала в суд на бойфренда из-за отказа отвезти ее в аэропорт

Женщина из Новой Зеландии опоздала на самолет из-за бойфренда и заявила в суд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Она обратилась в мировой суд и потребовала у отказавшегося помочь ей партнера компенсацию ущерба, который она понесла из-за нарушения «устного договора», сообщает The Guardian.

По ее словам, мужчина, с которым она состояла в отношениях, не отвез ее в аэропорт, несмотря на обещание. В результате она опоздала на концерт и была вынуждена отложить поездку на день.

Женщина рассказала, что собиралась посетить концерт с подругами. Ее бойфренд согласился отвезти ее в аэропорт и пожить у нее дома, чтобы присмотреть за двумя ее собаками на время поездки. Накануне она написала ему сообщение, указав 15-минутный временной промежуток, когда ее нужно будет забрать. Но мужчина так и не приехал.

Из-за его поступка истица понесла многочисленные издержки, включая стоимость нового билета, трансфера до аэропорта и оплату передержки для собак. По ее словам, она также оплатила билеты на паром для себя и бойфренда, чтобы поехать в отпуск и навестить сыновей. Она сочла, что эти расходы также должны быть компенсированы.

Однако судья Крисия Коуи заявила, что для того, чтобы соглашение имело законную силу, необходимо намерение создать «юридически обусловленные отношения».