Женщина после выкидыша умерла в Акмолинской области

По данным паблика Nayzakokshe , пациентка после операции чистила снег во дворе дома

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент полиции сообщает, что по факту смерти женщины 1993 года рождения начато досудебное расследование, передает корреспондент Kazpravda.kz

Предварительно установлено, что 27 января погибшая поступила в отделение гинекологии районной больницы, где ей была проведена операция. В тот же день по своему желанию женщина была отпущена домой, однако, 29 января скончалась при госпитализации в лечебное учреждение.

«В рамках расследования данного уголовного дела проводятся необходимые следственные действия. Также направлены материалы в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля для проведения соответствующей проверки», – сообщили в ДП региона.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что мать троих детей, беременная четвертым ребенком, 27 января поступила в районную больницу. Ей сделали операцию предварительно из-за замершей беременности.