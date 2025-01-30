Женщина после выкидыша умерла в Акмолинской области

По данным паблика Nayzakokshe, пациентка после операции чистила снег во дворе дома
Департамент полиции сообщает, что по факту смерти женщины 1993 года рождения начато досудебное расследование, передает корреспондент Kazpravda.kz
Предварительно установлено, что 27 января погибшая поступила в отделение гинекологии районной больницы, где ей была проведена операция. В тот же день по своему желанию женщина была отпущена домой, однако, 29 января скончалась при госпитализации в лечебное учреждение.
«В рамках расследования данного уголовного дела проводятся необходимые следственные действия. Также направлены материалы в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля для проведения соответствующей проверки», – сообщили в ДП региона.
Ранее в соцсетях распространилась информация, что мать троих детей, беременная четвертым ребенком, 27 января поступила в районную больницу. Ей сделали операцию предварительно из-за замершей беременности.
«Долго лежать в больнице она отказалась, дома ждали маленькие дети. По словам врачей, все эти дни медики находились с ней на связи, жалоб не поступало. По словам врачей, 29 января женщина решила почистить снег, после чего экстренно на скорой доставлена в Есильскую больницу. Проведена операция из-за внутреннего кровотечения. Но спасти ее не удалось», – пишет паблик Nayzakokshe.