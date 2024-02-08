Женщина с ребенком вышли в буран и не вернулись домой в Карагандинской области

Их нашли спустя 8 часов после начала поисков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области

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Сообщается, что 8 февраля с 00:46 в Актогайском районе в селе Айыртас силами ДЧС проводились поиски женщины 1993 года рождения и ребенка 2017 года рождения. Они вышли из дома около 14:00 часов 7 февраля в неизвестном направлении.

В 08:50 часов пропавшие были найдены в 6 км западнее от села Айыртас. Спасенные доставлены в центральную районную больницу села Актогай.

Спасатели призвали жителей в непогоду не выходить из дома, и напомнили, что в буран даже родной поселок выглядит незнакомым.

Ранее в Туркестанской области спасатели помогли доставить новорожденного к медикам. Также из-за непогоды режим ЧС объявят в 2 районах Актюбинской области.