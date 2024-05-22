Женщина скончалась при родах в ЗКО
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15 мая в ЦРБ Жангалинского района при родах скончалась женщина, передает корреспондент Kazpravda.kz
О смерти роженицы сообщили в ДП ЗКО.
«По данному факту отделом полиции Жангалинского района проводится расследование, назначены экспертизы», – добавили в полиции.
По информации управления общественного здравоохранения области, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам материал перейдет в департамент фармконтроля по ЗКО. Ребенка спасти не удалось.