Женщина скончалась при родах в ЗКО

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

15 мая в ЦРБ Жангалинского района при родах скончалась женщина, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

О смерти роженицы сообщили в ДП ЗКО. 

«По данному факту отделом полиции Жангалинского района проводится расследование, назначены экспертизы», – добавили в полиции.

По информации управления общественного здравоохранения области, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам материал перейдет в департамент фармконтроля по ЗКО. Ребенка спасти не удалось.

#смерть #больница #роды

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