«На теле нет живого места»: павлодарку подозревают в избиении 4-летнего сына

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По словам женщины, ребенок упал с лестницы, но медики утверждают, что обнаруженные травмы возникли не от падения

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала инцидент, передает корреспондент Kazpravda.kz  

23 сентября 4-летний ребенок поступил в больницу Павлодара со множественными травмами. Врачи поставили ему диагноз «Закрытый перелом обеих костей правого предплечья со смещением костных отломков, ушиб грудной клетки, спины, бедра и коленных суставов, ушиб мошонки».

По словам матери, ребенок упал с лестницы. Однако врачи заявили, что такие травмы не могли возникнуть только в результате падения, и могут являться следствием насилия.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 уголовной статьи «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». 

Старшего сына женщины поместили в Центр поддержки детей, в то время как мама, взяв с собой младшего сына, убежала из больницы. Через несколько дней их нашли, и ребенка снова поместили в больницу», – сообщилиа Динара Закиева. 

На время следствия женщина отстранена от представления интересов ребенка постановлением ДП. По словам омбудсмена, «на теле ребенка не было живого места».

Ранее она записала видеообращение к казахстанцам, утверждая, что ее ребенка «украли» органы опеки.

Фото: facebook.com/dinara.zakiyeva?locale=ru_RU

#расследование #ребенок #избиение #травмы

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