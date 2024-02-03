Женщины руководят каждым четвёртым сельхозпредприятием в РК

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В РК увеличилась доля компаний — производителей сельскохозяйственной продукции, которыми управляют женщины, сообщает Energyprom.kz.

Теперь каждое четвёртое (27,5%) фермерское хозяйство, компания или ИП в казахстанском АПК имеет женское лицо. 83,8 тыс. казахстанских женщин в сельском хозяйстве не просто доят коров и ухаживают за томатами в теплицах, но и разбираются с налогами, подают заявки на субсидии, закупают племенной скот, делают вкуснейший сыр и выращивают под землёй бананы.

Судя по данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за последний год общее количество действующих производителей сельхозпродукции под руководством женщин выросло на 12,2% — с 74,7 тыс. до 83,8 тыс. Основную их часть — 91,2% — составили крестьянские хозяйства, акционерные общества или ТОО. Лишь 8,8% таких женских предприятий имеют форму индивидуального предпринимательства.

Безусловный лидер по женскому фермерству в стране — Туркестанская область. Там работают 23,8 тыс. компаний и ИП под руководством женщин. В целом большая часть всех фермерш-руководительниц живёт и работает на юге. Их суммарная доля составляет 68,7%. В числе таких южных бизнесвумен Актоты Турсынали из посёлка Жетыген Алматинской области. В 22 года она зарегистрировала своё крестьянское хозяйство, взяла кредит и купила на все деньги племенной скот. Уже больше пяти лет Актоты управляет своим делом, решает проблемы с субсидиями и рынком сбыта.

Её ровесница из Туркестанской области Ирина Демидова в 18 лет решила получить профессию пчеловода. Не всё получилось с первого раза, но спустя несколько лет девушка прошла обучение в Польше и Израиле и теперь занимается инструментальным осеменением пчелиных маток на собственной пасеке.

Такие истории женского предпринимательства в сельском хозяйстве есть в каждом регионе нашей страны. К примеру, кейс инженера-электрика из Восточного Казахстана Людмилы Земляной. Больше 15 лет назад женщина вместе с мужем построила подземные теплицы и разбила там фруктовые сады. Сейчас под землёй в теплицах Земляной в декабре вызревают полукилограммовые лимоны, бананы, ананасы, мандарины. Женщина не только продаёт фрукты и растения, но и устраивает экскурсии. Для школьников такие походы заменяют уроки биологии — где ещё можно увидеть 500 разных видов растений, в том числе экзотических?

В целом по отрасли сельского хозяйства средняя номинальная зарплата у женщин на 8,2% меньше, чем у мужчин. По данным на январь текущего года, показатель у мужчин составляет 204,4 тыс. тг, у женщин — 187,6 тыс. тг.

Впрочем, если рассматривать финансовые показатели доходов в гендерном разрезе по разным профессиям, сравнение не всегда будет в пользу мужчин. Например, среди руководящего состава сельхозпредприятий женщины как раз зарабатывают больше. Данные БНС АСПиР РК на 1 января 2024 года говорят о том, что генеральный директор крестьянского хозяйства женского пола в нашей стране получает 900,1 тыс. тг в месяц, а мужского пола — 661,2 тыс. тг. Финансовый директор — женщина также имеет более высокую зарплату, нежели коллега-мужчина: 657,7 тыс. тг против 526 тыс. тг. Такая же история и со многими другими руководящими должностями в отрасли.

А вот при гендерном сравнении номинальных зарплат на рабочих местах с физически тяжёлым трудом ситуация иная. Животноводы, агрономы, разнорабочие, конюхи, овощеводы получают на 8%–25% больше, если они мужчины. Не вписывается в этот тренд только профессия пастуха. Оказывается, пастушки в Казахстане зарабатывают на 20% больше, чем пастухи.