Женщины руководят каждым четвёртым сельхозпредприятием в РК

Сельское хозяйство
13

И зарабатывают при этом больше мужчин, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

В РК увеличилась доля компаний — производителей сельскохозяйственной продукции, которыми управляют женщины, сообщает Energyprom.kz.

Теперь каждое четвёртое (27,5%) фермерское хозяйство, компания или ИП в казахстанском АПК имеет женское лицо. 83,8 тыс. казахстанских женщин в сельском хозяйстве не просто доят коров и ухаживают за томатами в теплицах, но и разбираются с налогами, подают заявки на субсидии, закупают племенной скот, делают вкуснейший сыр и выращивают под землёй бананы.

Судя по данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за последний год общее количество действующих производителей сельхозпродукции под руководством женщин выросло на 12,2% — с 74,7 тыс. до 83,8 тыс. Основную их часть — 91,2% — составили крестьянские хозяйства, акционерные общества или ТОО. Лишь 8,8% таких женских предприятий имеют форму индивидуального предпринимательства.

Безусловный лидер по женскому фермерству в стране — Туркестанская область. Там работают 23,8 тыс. компаний и ИП под руководством женщин. В целом большая часть всех фермерш-руководительниц живёт и работает на юге. Их суммарная доля составляет 68,7%. В числе таких южных бизнесвумен Актоты Турсынали из посёлка Жетыген Алматинской области. В 22 года она зарегистрировала своё крестьянское хозяйство, взяла кредит и купила на все деньги племенной скот. Уже больше пяти лет Актоты управляет своим делом, решает проблемы с субсидиями и рынком сбыта.

Её ровесница из Туркестанской области Ирина Демидова в 18 лет решила получить профессию пчеловода. Не всё получилось с первого раза, но спустя несколько лет девушка прошла обучение в Польше и Израиле и теперь занимается инструментальным осеменением пчелиных маток на собственной пасеке.

Такие истории женского предпринимательства в сельском хозяйстве есть в каждом регионе нашей страны. К примеру, кейс инженера-электрика из Восточного Казахстана Людмилы Земляной. Больше 15 лет назад женщина вместе с мужем построила подземные теплицы и разбила там фруктовые сады. Сейчас под землёй в теплицах Земляной в декабре вызревают полукилограммовые лимоны, бананы, ананасы, мандарины. Женщина не только продаёт фрукты и растения, но и устраивает экскурсии. Для школьников такие походы заменяют уроки биологии — где ещё можно увидеть 500 разных видов растений, в том числе экзотических?

В целом по отрасли сельского хозяйства средняя номинальная зарплата у женщин на 8,2% меньше, чем у мужчин. По данным на январь текущего года, показатель у мужчин составляет 204,4 тыс. тг, у женщин — 187,6 тыс. тг.

Впрочем, если рассматривать финансовые показатели доходов в гендерном разрезе по разным профессиям, сравнение не всегда будет в пользу мужчин. Например, среди руководящего состава сельхозпредприятий женщины как раз зарабатывают больше. Данные БНС АСПиР РК на 1 января 2024 года говорят о том, что генеральный директор крестьянского хозяйства женского пола в нашей стране получает 900,1 тыс. тг в месяц, а мужского пола — 661,2 тыс. тг. Финансовый директор — женщина также имеет более высокую зарплату, нежели коллега-мужчина: 657,7 тыс. тг против 526 тыс. тг. Такая же история и со многими другими руководящими должностями в отрасли.

А вот при гендерном сравнении номинальных зарплат на рабочих местах с физически тяжёлым трудом ситуация иная. Животноводы, агрономы, разнорабочие, конюхи, овощеводы получают на 8%–25% больше, если они мужчины. Не вписывается в этот тренд только профессия пастуха. Оказывается, пастушки в Казахстане зарабатывают на 20% больше, чем пастухи.

#сельское хозяйство #АПК

Популярное

Все
Состоялась жеребьевка матча Аргентина - Казахстан в квалификации Кубка Дэвиса
Флорида отправит Нацгвардию в Техас на границу с Мексикой
Бойцы СОБР вынесли газовый баллон из горящей квартиры в Семее
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
Около 50-ти ножевых ранений нанес пьяный сосед брату и сестре в Мангистау
Свыше 1,9 тыс. подземных толчков зафиксировано в РК за пять дней
«КазТрансОйл» сохранит стоимость транзита нефти РФ в Китай
Отделение для реабилитации онкобольных открыли в Актобе
Казахстан и ЕС продолжают работу по либерализации визового режима
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире
100-летие автора «Меня зовут Кожа» будет отмечаться на уровне ЮНЕСКО
Состоялись заседания рабочих секций Национального курултая
22 долгостроя планируется завершить в Актюбинской области
ПНХЗ увеличит выпуск битума на 15%
Ни одного случая лепры не зарегистрировано в течение шести лет в Казахстане
Трамп выплатит $83,3 млн писательнице Кэрролл
Запуск ряда проектов обсудил Смаилов с иностранными инвесторами
ТЭО газопровода «Актобе – Костанай» направлено на экспертизу
Банковские ставки по депозитам населения снизились
Соболенко выиграла второй «Большой шлем» в карьере
Юрген Клопп уходит из «Ливерпуля»
Главный выбор Казахстана
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики

Читайте также

Цифровая платформа учета водных ресурсов появится в Казахст…
22 водохранилища построят в Актюбинской области
Разбронирование овощей из региональных стабфондов по доступ…
Новые подходы по развитию АПК внедряет правительство Казахс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]