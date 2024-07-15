Женские вагоны запустили еще на трех маршрутах

Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Женские вагоны запустили на трех популярных маршрутах: Астана - Семей, Актобе - Алматы, Алматы - Шымкент, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки»

Фото: «Пассажирские перевозки»

Ранее вагоны были на 8 маршрутах, теперь их число увеличено до 11, что подтверждает растущий спрос и важность услуги для пассажиров.

Поезда с женскими вагонами:

- №354/353 «Астана - Семей»,

- №24/23 «Актобе - Алматы»,

- №25/26 «Алматы - Шымкент»,

- №77/78 «Алматы - Мангистау»,

- №351/352 «Алматы - Оскемен»,

- №45/46 «Павлодар - Туркестан»,

- №37/38 «Мангистау - Семей»,

- №47/48 «Атырау - Астана»,

- №33/34 «Актобе - Алматы-1»,

- №4/3 «Астана - Алматы-2»,

- №71/72 «Астана - Шымкент».

Женские вагоны были внедрены в 2021 году с целью повышения комфорта женщин во время путешествий. Стоимость билетов на поездку в таких вагонах не отличается от обычной.

Билеты продаются исключительно женщинам, с ними могут путешествовать мальчики в возрасте до семи лет. Проводниками в таких вагонах работают только женщины.

Билеты на новые маршруты женских вагонов можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в кассах АО «Пассажирские перевозки» на железнодорожных вокзалах. При отсутствии билетов пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой «Лист ожидания».

 

 

#пассажирские перевозки #женские вагоны #поезда

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