Женские вагоны запустили еще на трех маршрутах

Женские вагоны запустили на трех популярных маршрутах: Астана - Семей, Актобе - Алматы, Алматы - Шымкент, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки»
Ранее вагоны были на 8 маршрутах, теперь их число увеличено до 11, что подтверждает растущий спрос и важность услуги для пассажиров.
Поезда с женскими вагонами:
- №354/353 «Астана - Семей»,
- №24/23 «Актобе - Алматы»,
- №25/26 «Алматы - Шымкент»,
- №77/78 «Алматы - Мангистау»,
- №351/352 «Алматы - Оскемен»,
- №45/46 «Павлодар - Туркестан»,
- №37/38 «Мангистау - Семей»,
- №47/48 «Атырау - Астана»,
- №33/34 «Актобе - Алматы-1»,
- №4/3 «Астана - Алматы-2»,
- №71/72 «Астана - Шымкент».
Женские вагоны были внедрены в 2021 году с целью повышения комфорта женщин во время путешествий. Стоимость билетов на поездку в таких вагонах не отличается от обычной.
Билеты продаются исключительно женщинам, с ними могут путешествовать мальчики в возрасте до семи лет. Проводниками в таких вагонах работают только женщины.
Билеты на новые маршруты женских вагонов можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в кассах АО «Пассажирские перевозки» на железнодорожных вокзалах. При отсутствии билетов пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой «Лист ожидания».