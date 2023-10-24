Женское дело

Этот проект, реализуемый Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографичес­кой политике при Президенте РК в партнерстве с Astana Hub и ассоциацией TechnoWomen, предоставил женщинам возможность пройти бесплатно онлайн-обучение цифровым навыкам и фрилансу, чтобы достичь финансовой стабильности и независимости.

Как известно, многим женщинам приходится совмещать работу с материнскими обязаннос­тями, и часто они вынуждены делать выбор в пользу последних. Так, исследование, проведенное Coursera в партнерстве с IFC и Европейской комиссией, показало, что 45 % всех женщин, а также 60 % женщин, ухаживающих за детьми, готовы были бы отложить или прекратить учебу, если бы онлайн-обу­чение оказалось невозможным.

Именно поэтому программа IT-Aiel имеет онлайн-формат и призвана дать казахстанкам инструменты для фриланса, а Astana Hub (крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Цент­ральной Азии) – соз­дать все условия еще и для того, чтобы выпускницы монетизировали полученные знания.

Как отметил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин, данная программа имеет не только большую социальную значимость, но и высокую финансовую отдачу.

– Перед нами стоит большая задача – увеличить казахстанский экспорт IT-услуг до одного миллиарда долларов в течение трех лет. Поэтому необходимо проводить большую работу, и программа IT-Aiel – часть ее, – сказал он. – Что касается рентабельности, то ежегодно на поддержку Astana Hub закладывается чуть больше миллиарда тенге. В этом году мы уже экспортировали услуги на 500 миллионов долларов.

– Когда мы задумывали проект, даже не могли представить масштабы его реализации. Большое спасибо всем нашим участницам! – обратилась к новоявленным IT-Aiel управляющий директор Astana Hub Алина

Абдрахманова.

– Это уникальная отрасль, которая позволит вам расширить собственные возможнос­ти, больше зарабатывать, быть прогрессивными, счастливыми, словом, быть женщинами, на которых могут равняться ваши дети, – поздравила участниц президент ассоциации TechnoWomen Азиза Шужеева.

В ходе торжественной церемонии, посвященной завершению обу­чения, выпускницы презентовали созданные ими продукты. Многие из них касаются ниш, которые сегодня остаются свободными, но очень востребованными у казахстанок, воспитывающих детей.