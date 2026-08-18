Жеребьёвка главных теледебатов перед выборами в Курултай состоялась на телеканале «24KZ»

В прямом эфире телеканала «24KZ» состоялась открытая жеребьёвка, по итогам которой определён порядок выступлений председателей семи политических партий на финальных теледебатах перед выборами в Курултай, передает корреспондент Kazpravda.kz
Очередность выступлений:
1 – Партия Respublica
2 – Партия Baytaq
3 – Партия «Ак жол»
4 – Партия «Әділет»
5 – Партия «Ауыл»
6 – Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана
7 – Народная партия Казахстана.
Главные теледебаты состоятся 19 августа на «24KZ». Уже 23 августа казахстанцы будут выбирать депутатов нового Курултая.