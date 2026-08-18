Жеребьёвка главных теледебатов перед выборами в Курултай состоялась на телеканале «24KZ»

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

В прямом эфире телеканала «24KZ» состоялась открытая жеребьёвка, по итогам которой определён порядок выступлений председателей семи политических партий на финальных теледебатах перед выборами в Курултай, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Очередность выступлений:

1 – Партия Respublica

2 – Партия Baytaq

3 – Партия «Ак жол»

4 – Партия «Әділет»

5 – Партия «Ауыл»

6 – Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана

7 – Народная партия Казахстана.

Главные теледебаты состоятся 19 августа на «24KZ». Уже 23 августа казахстанцы будут выбирать депутатов нового Курултая.

 

#партия #ТВ #курултай #дебаты

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