Жертвуя собой Свежий выпуск 389 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Самая крупная за всю историю существования атомной энергетики авария произошла 26 апреля 1986 года. В ликвидации ее последствий, жертвуя собой, участвовали 800 тыс. человек, из них 32 тыс. казахстанцев. Из года в год участников тех событий становится все меньше и меньше. На сегодняшний день в РК их насчитывается около 5 тыс. человек. Большинство из них получили неизлечимые лучевые заболевания.

Из Актюбинской области в ликвидации последствий катастрофы приняли участие около 2 тыс. человек, сейчас их осталось всего 280.



