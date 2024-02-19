Жилье для сельских врачей Общество 19 февраля 2024 г. 3:30 15 Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область В селе Казталовка молодым врачам, прибывшим в район из Семея, Туркестана, Актобе, Уральска, Аксая и Жанибекского района, вручили ключи от нового жилья. фото из архива "КП" Поздравляя новоселов, аким Казталовского района Асланбек Саркулов отметил, что в прошлом году к ним приехали работать 12 врачей и 16 медицинских работников среднего звена. В рамках комплексного плана развития села, повышения уровня медицинского обслуживания районными больницами приобретено различное оборудование по 51 позиции на сумму 761 млн тенге, а также восемь единиц машин скорой помощи. – Для привлечения в регион врачей и их поддержки из местного бюджета выделено 18 грантов на резидентуру и 60 грантов абитуриентам. Для тех, кто готов работать на селе, в прошлом году предусмотрена выплата единовременной денежной помощи от 1,5 миллиона тенге до пяти миллионов. С этого года сумма выплаты увеличена до восьми миллионов тенге. Данная норма недавно утверждена на сессии маслихата, – сказал аким области Нариман Турегалиев. Всего в 2023 году в область прибыли 122 специалиста, 50 из которых были направлены в села. Более 30 человек обеспечили жильем, остальным выдали подъемные пособия. Для улучшения материально-технической базы в прошлом году было приобретено 630 единиц необходимого оборудования на 4,8 млрд тенге. Автопарк пополнился 81 новой санитарной машиной на общую сумму 1,7 млрд тенге. Работа в этом направлении продолжится и в текущем году. Для оснащения всех медицинских организаций планируется затратить 25 млрд тенге, выделенных в рамках социальных обязательств нефтегазодобывающим консорциумом Карачаганак Петролиум Оперейтинг. #село #жилье #новоселье #медики #Казталовка