Огонь охватил обшивку здания ЖК «Семь бочек» с 6-го по 16-е этажи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пожар произошел около 12 часов ночи.

Горел утеплитель наружной обшивки с 6 по 16 этажи ЖК «Семь бочек» и балкона на 14-м этаже на общей площади 250 кв.м.



Около 100 жителей сами покинули здание, эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет, причина устанавливается.

В МЧС сообщили, что тушение пожара осложнялось отсутствием подъездных путей для техники.