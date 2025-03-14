Жить по-взрослому

Согласно данным Petrelli Previtera, обновленным 4 марта 2024 года, Казахстан – второй в мире по числу разводов после Мальдив. Коэффициент РК составил 4,6 на 1 000 человек. Эксперты отмечают, что основными причинами разводов в стране являются вмешательство родственников (61%), отсутствие моральных ограничений (41%), легкий процесс развода (25%). Также среди проблем – сохранение достаточно жестких гендерных ролей.

Все эти причины в той или иной степени связаны с ментальной неготовностью женщин и мужчин, создающих союз, брать на себя ответственность. Очень часто за желанием выйти замуж, чтобы «каждое утро просыпаться и засыпать вместе», абсолютно отсутствует понимание того, как на самом деле строятся отношения в семье и от чего зависит то самое всеми желаемое «благополучие и счастье».

В средней школе нас и наших детей учат химии, физике, истории. Выходя со школьного двора, мы хотя бы теоретически знаем о том, что такое алгоритмы, интегралы, таблица Менделеева и кто написал «Войну и мир». Однако уроков о том, как правильно рассчитать семейный бюджет, кто должен оплачивать коммуналку, в каких случаях лучше не брать кредиты и как взаимодействовать с мужчиной (женщиной) в семье, никто не преподает. Что-то мы подсматриваем у родителей, что-то «добираем» от друзей и из сериалов. По итогу во взрослую жизнь переходим уверенной походкой с «винегретом» в голове. Аналогичный «салат», как правило, и у нашего избранника. И вот, по сути, два слепых котенка на основе чувств под названием любовь начинают строить новую ячейку общества.

Увы, не всегда их попытки бывают успешными. Сказаться может множество причин: от негативного опыта в семье (причем необязательно, что вас воспитали маргиналы) до неправильно расставленных в моменте приоритетов. Наверное, еще и поэтому страна не может похвастаться крепостью союзов, несмотря на достаточно консервативные взгляды современной молодежи – абсолютное большинство казахстанцев в возрасте до 29 лет (82,5%) видят свое будущее в создании традиционной семьи и рождении детей.

Психолог из Актау Елена Ремизова рассказала, как, задав себе буквально 10 простых вопросов, понять, насколько вы (или ваш готовящийся к браку близкий человек) действительно ментально выросли и понимаете всю степень ответственности.

– Очень важно при вступлении в серьезные отношения обоим партнерам осознавать, что жизнь не может строиться только из романтики и чудесных моментов. Сложности, разногласия происходят практически в каж­дом браке. Одни справляются с ними по-взрослому, другие же исходят из детской или подростковой позиции. Достаточно пяти простых вопросов себе, чтобы понять, лично вы готовы к отношениям или нет. И еще 5 вопросов помогут развенчать мифы о том, как на самом деле строятся крепкие семьи. Важно понимать, что психологическая готовность к отношениям – это не про идеальность. Это про зрелость, честность и умение строить отношения без иллюзий, – подчеркивает Елена Ремизова.

Итак, пять признаков готовности к браку. Во-первых, дайте ответ на вопрос: берете ли вы на себя личную ответственность? Понимаете ли вы, что отношения – это не про «пусть он⁄она все решает» или «разберемся по ходу»? Готовы ли вы вносить свой вклад в совместные планы и не перекладывать вину на партнера, если что-то идет не так?

Во-вторых, не боитесь ли вы конфликтов? Да, споры бывают в любых отношениях. Важно признать­ся честно себе, умеете ли вы говорить о своих чувствах и слушать другого, не превращая это в вечные обвинения или молчание?

В-третьих, умеете ли вы справляться с эмоциями? Тревога, злость, разочарование – все это бывает. Однако во взрослых отношениях вы должны быть готовы не срываться на партнере только потому, что вам плохо. Ответьте себе честно, есть ли у вас стратегия, понимание, как успокоиться и поддержать себя, чтобы не разрушать отношения в трудный момент?

В-четвертых, понимаете ли вы свои ценности и цели, а также границы? Точно ли вы знаете, чего хотите от жизни и где наверняка не готовы уступать?! Например, если для вас очень важен порядок дома, а партнер оставляет вещи там, где снял, – понимаете ли вы, что это нужно обсудить и решить, а не просто «попробовать как-нибудь ужиться»?

И, наконец, в-пятых, умеете ли замечать не только свои эмоции, но и чувства партнера? Эмпатия – это не просто «сказать что-то хорошее». Это умение понять, что стоит за его словами: усталость, обида, тревога. Вы не должны бросаться «на помощь» с советами или критикой, а, например, просто быть рядом и поддерживать.

Помимо простых, но очень важных вопросов, показывающих вашу готовность к браку, необходимо также навсегда избавиться от иллюзий, свойственных молодым (и не очень) людям, собираю­щимся вступать в брак. Вот несколько мифов с комментариями специалиста, которые мешают построить крепкие отношения.

«Любовь решит все»... Нет. Любовь важна, но этого мало. Если вы не умеете договариваться и идти на компромисс, даже сильные чувства могут не выдержать испытаний.

«В отношениях я всегда буду счастлив (-а)»... Нет. Будут моменты сомнений, кризисов и усталости. Но именно умение вместе справляться с этим делает отношения крепче.

«Мы идеально подходим друг другу и понимаем все без слов»... Нет. Даже если вы похожи, обсуж­дать важные моменты все равно придется. Надежда на «идеальное совпадение» – опасная ловушка.

«Все само собой наладится»... Нет. Отношения – это не растение, которое нужно просто поливать. Иногда нужно сесть, поговорить и понять, в чем именно вы не совпадаете.

«Я найду того, кто закроет мои раны»... Нет. Партнер не должен быть вашим спасателем или родителем. Если вам плохо в одиночест­ве, отношения это не исправят.

По словам Елены Ремизовой, увидеть свои минусы в перечис­ленных пунктах – уже немаленький шаг на пути к построению здоровых серьезных отношений.

– Если какой-то момент заставил задуматься – это не повод для тревоги. Это возможность увидеть, что еще можно улучшить. Главное – не пытайтесь казаться идеальным. Люди не влюбляются в совершенство – они влюбляются в тех, кто умеет быть собой. Важно, чтобы полюбили настоящего вас, а не роль, которую вы играете. Всю жизнь притворяться не получится – рано или поздно маска спадет. И чем раньше вы позволите себе быть искренним, тем крепче будут ваши отношения. Помните, брак – это вклад двоих. Как костер, который нужно поддерживать с обеих сторон. Один человек не сможет постоянно раздувать огонь, если другой только греется у пламени, – заключила Елена Ремизова.

Психолог советует не бояться говорить на сложные темы со своим избранником, ведь именно честный диалог с собой и партнером становится прочным фундаментом для будущей семьи.