Житель Косшы украл почти 650 тысяч тенге из мечети и потратил их на проституток

В Акмолинской области 27-летнего мужчину подозревают в краже из сейфа мечети около 650 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК .

О пропаже денег сообщил работник мечети. В полиции изучили записи видеокамер, опросили свидетелей и сразу же установили личность подозреваемого.

Вор-рецидивист ранее уже пять раз привлекался к уголовной ответственности за воровство в подобных местах. К моменту задержания он, как выяснилось, уже потратил все деньги на… женщин легкого поведения, отмечает телеканал.

«Следственно-оперативной группой с места происшествия изъяты отпечатки пальцев подозреваемого, исследованы следы инструментов, с помощью которых злоумышленник произвел отжим дверей сейфа. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК «Кража», - рассказала представитель пресс-службы ДП Акмолинской области Асем Абдикаримова.