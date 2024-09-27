Житель Ұлытау несколько лет незаконно добывал марганцевую руду

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование и направило в суд досудебное производство по факту самовольной добычи марганцевой руды и последующей ее легализации в области Ұлытау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: АФМ

Подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы без каких-либо разрешительных документов организовал незаконную добычу марганцевой руды из карьера «Восточный». Незаконные действия подтверждены аэрокосмическими снимками, предоставленными АО «Қазақстан Ғарыш Сапары».

В ходе следствия установлено, что земельный участок, на котором расположен карьер, для недропользования не выдавался, никакой соответствующей регистрации не имеется. Оформляя липовые счет-фактуры, подозреваемый продавал марганцевую руду в Казахстане и за рубеж.

Ущерб государства от его действий составил более 1 млрд тенге.

«Объем незаконно добытой руды составляет 16 тыс. тонн на общую сумму более 3 млрд тенге. Наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемого на сумму 337 млн тенге», - говорится в сообщении.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Марганцевые руды применяются в различных отраслях промышленности — металлургической, химической, керамической, стекольной, а его соединения — в фармацевтической промышленности.