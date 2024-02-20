На 5,5 лет посадили шымкентца за сбыт фальшивых долларов

Общество, Другое
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Дана Аменова
Корреспондент

Поддельные купюры он пытался сбыть в одном из городских кафе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- В одном из кафе Шымкента задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США.

По данному факту проведено досудебное расследование, по результатам которого судом гражданин признан виновным. Он приговорен к 5-ти годам 6 месяцам лишения свободы, - говорится в информации.

Агентство по финансовому мониторингу призывает казахстанцев проявлять осторожность и внимательно пересчитывать наличность.

- В случае обнаружения фальшивых денег, главное, не пытаться сбыть подделку. Желание вернуть свои средства может обернуться уголовной ответственностью по ст.231 УК РК.

Если фальшивая банкнота обнаружена, следует немедленно обратиться по телефонам доверия АФМ РК 8(7172) 70-84-78, - добавили в агентстве.

#АФМ #суд #подделка #доллары #купюра #фальшивые

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