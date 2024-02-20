На 5,5 лет посадили шымкентца за сбыт фальшивых долларов

- В одном из кафе Шымкента задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США.

По данному факту проведено досудебное расследование, по результатам которого судом гражданин признан виновным. Он приговорен к 5-ти годам 6 месяцам лишения свободы, - говорится в информации.