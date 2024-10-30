Житель Туркестанской области присвоил агросубсидии на 200 млн тенге
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Прокуратурой Туркестанской области выявлена схема хищения более 200 млн тенге, выделенных в качестве субсидии за крупнорогатый скот, который фактически отсутствовал, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК
Так, житель Сауранского района путем фиктивных подтверждающих документов использовал электронно-цифровые подписи 20 лиц и за три года получил от государства субсидии (203 млн тенге) на развитие животноводства.
В результате неправомерных действий указанного лица государству причинен значительный ущерб.
По факту хищения заведено уголовное дело. Досудебное расследование поручено специальным прокурорам.
Подозреваемый взят под стражу сроком на 2 месяца.