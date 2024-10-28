Житель Усть-Каменогорска организовал фитолабораторию на своей даче

Полицейские задержали 25-летнего мужчину, который организовал у себя в дачном доме фитолабораторию для культивирования запрещенных растений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Молодой человек оборудовал нарколабораторию лампами, вентиляцией и термометрами. Полицейские изъяли у задержанного куст конопли и вещества растительного происхождения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования и обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта.