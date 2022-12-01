Жителей пятиэтажки эвакуировали из-за пожара в Актау

Происшествия

Спасатели вывели на улицу 30 человек, в том числе 10 детей.

Ночью 30 ноября в одном из пятиэтажных домов города Актау в квартире на 2-м этаже произошел пожар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

«30 ноября в 22.29 в одном из пятиэтажных домов г.Актау в квартире на 2-м этаже произошел пожар – загорание строительных материалов. И хотя площадь пожара относительно небольшая – 5 кв.м. – спасателями по лестничному маршу эвакуировано 30 человек, из них 10 детей.В 23.07 пожар ликвидирован. Пострадавших нет», – рассказали в МЧС.

В соответствии с заключением специалистов предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

«Отметим, что причин возникновения короткого замыкания несколько. Это низкое качество изоляции, неправильный монтаж электропроводки, плохой контакт в соединениях проводки и электроприборов.

Еще одна причина – перегрев и разрушение изоляции из-за пользования электроприборами, потребляющими большой ток, при плохом состоянии электропроводки.

Чтобы избежать перегрузки, необходимо подключать такое количество электроприборов, чтобы их общая мощность не превышала расчетной мощности каждой линии электросети», – советуют спасатели.

Чтобы избежать короткого замыкания, казахстанцев просят соблюдать следующие правила:

Не использовать старые провода с несоответствующей изоляцией.

Устанавливать защитные устройства отключения – автоматические выключатели.

Регулярно следить за состоянием электрических точек – розеток и выключателей. При необходимости сразу их заменять.

Не эксплуатировать поврежденные электроприборы.

Выполнение этих несложных правил позволит существенно сократить риск возникновения короткого замыкания. Однако в случае возникновения пожара самое главное - не паниковать!

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