Жителей пятиэтажки эвакуировали из-за пожара в Актау

Спасатели вывели на улицу 30 человек, в том числе 10 детей.
Ночью 30 ноября в одном из пятиэтажных домов города Актау в квартире на 2-м этаже произошел пожар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.
«30 ноября в 22.29 в одном из пятиэтажных домов г.Актау в квартире на 2-м этаже произошел пожар – загорание строительных материалов. И хотя площадь пожара относительно небольшая – 5 кв.м. – спасателями по лестничному маршу эвакуировано 30 человек, из них 10 детей.В 23.07 пожар ликвидирован. Пострадавших нет», – рассказали в МЧС.
В соответствии с заключением специалистов предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.
«Отметим, что причин возникновения короткого замыкания несколько. Это низкое качество изоляции, неправильный монтаж электропроводки, плохой контакт в соединениях проводки и электроприборов.
Еще одна причина – перегрев и разрушение изоляции из-за пользования электроприборами, потребляющими большой ток, при плохом состоянии электропроводки.
Чтобы избежать перегрузки, необходимо подключать такое количество электроприборов, чтобы их общая мощность не превышала расчетной мощности каждой линии электросети», – советуют спасатели.
Чтобы избежать короткого замыкания, казахстанцев просят соблюдать следующие правила:
Не использовать старые провода с несоответствующей изоляцией.
Устанавливать защитные устройства отключения – автоматические выключатели.
Регулярно следить за состоянием электрических точек – розеток и выключателей. При необходимости сразу их заменять.
Не эксплуатировать поврежденные электроприборы.
Выполнение этих несложных правил позволит существенно сократить риск возникновения короткого замыкания. Однако в случае возникновения пожара самое главное - не паниковать!