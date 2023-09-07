Жителей Уральска держали в рабстве в крестьянском хозяйстве
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Жители Уральска попали в трудовое рабство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП ЗКО.
В полицию поступила оперативная информация, что руководитель одного из крестьянских хозяйств Акжаикского района незаконно лишил свободы жителей Уральска для трудовой эксплуатации.
Сотрудники УБОП провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых факт подтвердился.
Пострадавшие написали заявления в полицию.
Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконное лишение свободы».
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК не подлежит разглашению.