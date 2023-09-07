Жителей Уральска держали в рабстве в крестьянском хозяйстве

Жители Уральска попали в трудовое рабство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП ЗКО.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

В полицию поступила оперативная информация, что руководитель одного из крестьянских хозяйств Акжаикского района незаконно лишил свободы жителей Уральска для трудовой эксплуатации.

Сотрудники УБОП провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых факт подтвердился.

Пострадавшие написали заявления в полицию.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконное лишение свободы».

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК не подлежит разглашению.