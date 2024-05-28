Жителей Вашингтона предупредили об угрозе торнадо

Торнадо ожидается в связи со значительным ухудшением погодных условий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

На телефоны жителей Вашингтона и соседних с ним районов штатов Мэриленд и Виргиния поступило предупреждение о том, что для указанной территории выпущено "уведомление о торнадо". Риск его появления, как указывается в сообщении, сохраняется до 23.00 по местному времени (08.00 по времени Астаны во вторник).

Согласно данным сайта Национальной метеорологической службы США, угроза возникновения торнадо в столичном регионе США оценивается как умеренная.

В понедельник телеканал CNN сообщал, что более 110 миллионов человек в США находятся под угрозой значительного ухудшения погодных условий в понедельник, а число погибших от ураганов и торнадо достигло 21.

Ранее глава Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) страны Рик Спинрад заявил о том, что США в этом году могут столкнуться с наибольшим числом ураганов и штормов за всю историю наблюдений.

NOAA ожидает от 17 до 26 штормов, которым будут даны названия с максимальной скоростью не менее 39 миль в час (62,7 км/ч), от 8 до 13 ураганов и 4-7 сильных ураганов от третьей до пятой категории.