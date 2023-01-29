Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)

фото: Lada.kz

Шокирующее видео - десятки убитых собак, тела которых свалены в яму, предоставили зоозащитники, передает Кazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

"Я, как и все зоозащитники и адекватные люди, считаю, выделяемые деньги на стерилизацию не используются по назначению, а идут в карман чиновникам. Ничего абсолютно не делается. Просто людям постоянно "вешают лапшу на уши", - говорит зоозащитница Татьяна Ткач.

На кадрах видны люди, которые занимались отстрелом собак.

По словам зоозащитников, в 2011, 2015, 2020 и 2022 годах власти сообщали, что в Актау приобрели крематорий для животных. Но по сегодняшний день в действии его так никто и не увидел. Они назвали это "коррупционным беспределом".

"Их не сжигают, не хоронят, а просто тупо скидывают за городом, чтобы они там гнили и распространяли всевозможные инфекции. Честно говоря, это полнейший бардак. Что уж требовать от этих бездарей, если они даже не могут нормально утилизировать тушки животных. Бесчеловечность и жестокость зашкаливает", - пишет общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.