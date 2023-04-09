Жители Атбасара убили собаку для того, чтобы ее съесть

Факт жестокого обращения с животными выявили акмолинские полицейские в Атбасаре, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
Чудовищная история произошла 7 апреля в городе Атбасар Акмолинской области.
Участковый инспектор полиции выявил факт разделывания туши собаки местными жителями.
Как выяснилось, в ночное время двое мужчин, приметив на улице собаку, приняли решение употребить ее в пищу. Они убили животное ножом, разделали тушу и забрали мясо домой, а остальные части оставили на месте происшествия.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 316 ч.3 УК РК «Жестокое обращение с животными.
В ходе дальнейших следственных действий, останки собаки обнаружены и изъяты. Мужчины признались в совершении преступления.