Жители Атбасара убили собаку для того, чтобы ее съесть

Факт жестокого обращения с животными выявили акмолинские полицейские в Атбасаре, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Polisia.kz

Чудовищная история произошла 7 апреля в городе Атбасар Акмолинской области.

Участковый инспектор полиции выявил факт разделывания туши собаки местными жителями.

Как выяснилось, в ночное время двое мужчин, приметив на улице собаку, приняли решение употребить ее в пищу. Они убили животное ножом, разделали тушу и забрали мясо домой, а остальные части оставили на месте происшествия.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 316 ч.3 УК РК «Жестокое обращение с животными.

В ходе дальнейших следственных действий, останки собаки обнаружены и изъяты. Мужчины признались в совершении преступления.