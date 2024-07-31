Жители Ұлытау отдали около 70 млн тенге финпирамиде MetaGo

Криминал , Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Досудебное расследование в отношении них завершено

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финасовой (инвестиционной) пирамиды MetaGo, а также руководили её структурным подразделением в Жезказгане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Указанные граждане привлекали инвестиции от жителей области. В ходе досудебного расследования сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 млн тенге, при этом арестовано имущество на сумму более 37 млн тенге.  

Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль. Компанию можно проверить на противоправность посредством телеграм бота АФМ «Baiqa, piramida!».

На сайте агентства опубликован перечень финпирамид и проектов с признаками их деятельности.

#АФМ #финпирамида #Meta Go

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