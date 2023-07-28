Жители области Жетысу пожаловались парламентариям на затянувшийся ремонт автодороги республиканского значения Сарыозек – Коктал
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Диана Калдыбек, область Жетысу
Причины и последствия долгостроя прямо на месте обсуждали жители прилегающих Кербулакского и Панфиловского районов с группой депутатов Сената Парламента РК, заказчиками, подрядчиками, надзорными и другими участвующими в процессе ремонта организациями. По словам сельчан, восстановления разбитой трассы они ждали много лет. Особые нарекания вызывал участок на перевале Алтын-Эмель.