Жители области Жетысу пожаловались парламентариям на затянувшийся ремонт автодороги республиканского значения Сарыозек – Коктал

Долгожданная реконструкция стартовала в 2021 году, а завершить ее обещали в нынешнем. Сейчас на участке 45–68 км ведется капитальный ремонт, на который из республиканского бюджета предусмотрено 10 млрд 400 млн тенге, а еще на двух – средний. Общая протяженность пути, где ведется восстановление, составляет 81 км. Однако ни конца, ни края работам не видно, сетуют собравшиеся, а это вызывает массу неудобств. Преодолевать путь долго и проблемно, а вот больных со сложными диагнозами, рассказывает сенаторам житель Панфиловского района Ерлан Оспанбаев, по такому бездорожью доставить из Жаркента в областной центр и вовсе невозможно. А потому везут пациентов через город Конаев, теряя драгоценное время. Кроме того, эта дорога соединяет Талдыкорган с приграничной зоной Хоргос, что имеет важное экономическое значение.

В марте текущего года с ходом ремонта ознакомился глава МИИР Марат Карабаев, а в мае на месте побывал и аким области Жетысу Бейбит Исабаев, поручив увеличить темпы и добавить дополнительные мощности на проблемный участок.

Сенаторы, выслушав резонные замечания населения, с рядом вопросов обратились к исполнителям, напомнив, что реализация проекта – в числе поручений Главы государства. Как пояснили представители национального оператора по управлению автодорогами «КазАвтоЖол», сроки сдачи объекта перенесены на следующий год. Главная причина отставания от первоначального графика – проблемы с финансированием. По словам председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхата Касымбаева, за два предыдущих года производились выплаты в размере 10% от суммы. И лишь в нынешнем выделены значительные средства, что дало возможность начать основной этап работ. Освоение средств идет своевременно, однако, подчеркнул специалист, строительство дороги – сложный технологический процесс, который невозможно произвес­ти в сжатые сроки.

– На сегодня уложено шесть с половиной километров асфальт­ного покрытия, – поясняет Мейрхат Касымбаев. – До конца нынешнего года будет сделано 23 километра, а к концу 2024 года объект будет полностью сдан в эксплуатацию.

Жителям назвали даже точную дату открытия обновленной трассы – 25 октября, к празднованию Дня Республики.

Всесторонне обсудив ситуацию, народные избранники признали причину переноса сроков сдачи объекта весомой. Как отметил депутат Сената Амангельды Толамисов, вопросы выделения средств актуальны в масштабах республики и с сентября будут комплексно решаться на самом высоком уровне. В то же время сенаторы пообещали держать на контроле сроки и качество реконструкции дороги.

Как уточнили на встрече, на данном этапе работы на участке 45–68 км выполнены на 61%. А средний ремонт на 0–45 км автодороги за счет собственных средств осуществляет компания по производству цемента, расположенная в Кербулакском районе. К слову, большегрузная техника фирмы по этому пути везет товар в сторону китайской границы, постоянно разрушая покрытие. Сейчас, уточняют в АО «НК «КазАвтоЖол», здесь кладут усиленное покрытие, однако при этом просят запретить движение перегруженных автомашин.