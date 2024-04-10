Жители трех сел области Абай отправили гуманитарную помощь в Аягоз

Общество
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Флора Левина

В Приречном сельском округе за несколько дней удалось собрать более десяти тонн гуманитарного груза и более двухсот тысяч тенге.

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В Аягозском районе пока сохраняется неблагополучная паводковая ситуация. Инициативу об оказании помощи проявил депутат областного маслихата, председатель местного Общественного совета Талгат Баймуринов.

– 22 марта у нас был паводок, кругом грязь, и мы решили перенести празднование Наурыза на апрель. Однако сейчас, видя сложившуюся ситуацию, я внес предложение либо отменить празднование вообще, либо перенести на более поздний срок. Ведь в настоящее время наших земляков из десяти областей Казахстана топит. Сколько скота погибло, есть пропавшие… Это предложение все поддержали, и мы отказались от празднования Наурыза, решив помочь пострадавшим в Аягозском районе, – рассказал Талгат Баймуринов.

По Приречному сельскому округу был объявлен сбор. Сам Талгат Баймуринов, являясь главой крестьянского хозяйства, отгрузил несколько тонн овощей, неравнодушные жители собрали продукты питания, теплую одежду и средства гигиены. Желающие помогли и финансово.

– В нашем округе три села – Муздыбай, Гранитное и Приречное. Жители этих сел сразу же откликнулись, начали приносить продукты и вещи, переводить деньги. Собрали более двухсот тысяч тенге и несколько тонн продуктов. Народ у нас хороший, отзывчивый. Очень приятно видеть, что люди откликаются и не остаются равнодушными, – поделился Талгат Баймуринов.

Машина с гуманитарным грузом уже прибыла в Аягозский район. Его жители благодарны землякам.

#паводок #ЧС #помощь #гуманитарная помощь #Аягоз

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