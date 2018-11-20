Жители Туркестанской области жалуются на болезни из-за свалки

Общество
Жители Карабулака в Туркестанской области требуют от властей отчитаться за потраченные миллионы, которые были выделены на благоустройство мусорного полигона. Он был открыт на месте старой свалки четыре года назад. Антисанитарные условия на полигоне стали причиной неизвестной болезни детей, утверждают люди, передает 31.kz.

Нарывы, язвы, лишаи – врачи диагнозов не ставят. Но мать пятерых детей Шахиста Султанова уверена: все дело в мусорном полигоне, который находится в полукилометре от их дома.

"Мы уже живем здесь четыре года, и за все это время не дышали свежим воздухом. Постоянно что-то горит на свалке. Зловоние, дым. Бывает, что и запах крови чувствуем. Мои дети постоянно болеют. На теле болячки. Страшно выходить на улицу – собаки везде", – говорит женщина.

Отходы сюда привозят из семи населенных пунктов Сайрамского района. Жители поселка уверены: полигон не соответствует санитарным нормам.

Согласно нормам, санитарно-защитная зона от жилой зоны до полигона должна быть не менее тысячи метров, с подветренной от населенного пункта стороны. По его периметру, в полосе шириной до 8 метров, должны быть высажены кустарники и деревья. Трупы павших животных, биологические отходы ветеринарных служб должны сжигаться в специальных печах.

"На его благоустройство выделили 45 миллионов тенге. На что их потратили, если овраги рыть не пришлось – они здесь были? По периметру сетку натянули. Но людей же эта сетка не спасает! Мы жаловались и в Аппарат Президента, и в Генеральную прокуратуру, но наши письма возвращают сюда, в район", – утверждает житель поселка Карабулак Туркестанской области Артук Хотжалилов.

Мусорный полигон на хозрасчете и числится на балансе местного акимата. Средств, которые зарабатывает полигон, не хватает на его благоустройство, говорят чиновники. Вот некоторые расчеты.

Ежедневно на полигон привозят мусор порядка десяти машин. Каждая за это платит 5 тысяч тенге, то есть, примерно полтора миллиона тенге в месяц. При этом расходная часть у предприятия – 332 тысячи тенге на зарплаты самим работникам полигона. Аренда машин, конторы – еще около 500 тысяч тенге. Пожарная безопасность и дезинфекция – 160 тысяч.

"Мы свои средства туда вложить не можем, потому что 19 пунктов есть, по которым мы можем использовать свой бюджет", – прокомментировал ситуацию аким поселка Карабулак Туркестанской области Абдигапур Абдукадиров.

В акимате заверили, что уже в поисках компании, которая будет заниматься сортировкой мусора, в противном случае им придется прикрыть полигон. Ведь уже со следующего года на территории нашей страны начнет действовать запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, стекла.

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