Жители ВКО и Жамбылской сбывали наркотики в Атырау

Двое казахстанцев задержаны за сбыт накотиков в Атырау, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Polisia.kz

Так, по подозрению в хранении "синтетики" в Атырау задержан 42-летний житель ВКО. У него изъят наркотик альфа-PVP массой 64,2 гр.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.

Одновременно в мкр Нурсая задержан 36-летний житель Тараза, который занимался сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере методом закладок.

Изьятый наркотик является альфа-PVP массой 70 гр и мефедроном массой 128 гр.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК, начато досудебное расследование.

Установлено, что подозреваемые прятали наркотики в разных микрорайонах города.