Жители ВКО и Жамбылской сбывали наркотики в Атырау
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Двое казахстанцев задержаны за сбыт накотиков в Атырау, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
Так, по подозрению в хранении "синтетики" в Атырау задержан 42-летний житель ВКО. У него изъят наркотик альфа-PVP массой 64,2 гр.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.
Одновременно в мкр Нурсая задержан 36-летний житель Тараза, который занимался сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере методом закладок.
Изьятый наркотик является альфа-PVP массой 70 гр и мефедроном массой 128 гр.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК, начато досудебное расследование.
Установлено, что подозреваемые прятали наркотики в разных микрорайонах города.