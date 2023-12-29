Жители Жанаозена отметят 2024 год в новых квартирах

Более 160 вкладчиков Отбасы банка в канун Нового года получили ключи от собственных квартир в Жанаозене.

Новоселье в 6-микрорайоне города Жанаозен справили многодетные семьи, лица с инвалидностью I и II группы, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, дети-сироты, а также другие категории очередников на жилье. Дома для новоселов построены городским акиматом. Квартиры в чистовой отделке реализованы по цене 160 тысяч тенге за квадратный метр.

Заместитель акима города Жанаозен Жансейт Кайнарбаев, председатель городского маслихата Галым Байжанов, а также директор Мангистауского областного филиала АО «Отбасы банк» Медет Абугалиев поздравили новоселов и пожелали им благополучия.

- Для каждого из нас переезд в новое, а главное собственное жилье - важное и радостное событие в жизни. Я желаю, чтобы в ваших квартирах часто звучал детский смех, был достаток, тепло и уют. В этом году «Отбасы банк» по программе «2-10-20» уже помог приобрести собственное жилье для 3 000 казахстанских семей. А по программе «5-10-20» ключи от своих квартир получили свыше 1 000 очередников местных акиматов, - пояснил директор Мангистауского областного филиала АО «Отбасы банк» Медет Абугалиев.

Квартиры участники госпрограммы приобрели в чистовой отделке. Дом состоит из 7 этажей. Среди тех, кто получил ключи от нового жилоья - семья Тулеужановых. Ее глава Расул Тулеужанов и его супруга Дамегул воспитывают 4 детей. В очереди на жилье семья стояла с 2014 года. И спустся 9 лет приобрела свою квартиру.

- Я работаю учителем в 23 школе. И как работник бюджетной организации состою в списке. Мы приобрели двухкомнатную квартиру. Будем платить по 80 тысяч тенге ежемесячно по кредиту. Акимат нам оплатил 10 процентов от общей суммы квартиры. Исполнилась наша давняя мечта - появилась своя квартира. Двор большой. Для детей есть спортивная и игровая площадка. Всем благодарны, - заявила жительница Дамегул Куракбаева.

В этом году льготное жилье для очередников реализуется в рамках принятой Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы. В ее рамках были внесены изменения и добавлены новые категории очередников, которым займы выдаются по ставке 2% годовых (ГЭСВ от 2,1%) при наличии первоначального взноса 10%. Теперь казахстанцы, состоящие в очереди на жилье по категориям «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» и «лица с инвалидностью I и II группы» также могут принять участие в программе.