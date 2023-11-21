Жителя Павлодара до смерти избили в лаунж-баре: оглашен приговор

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Жителя Павлодара приговорили к 8 годам заключения за смертельное избиение мужчины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города

Фото: Kazpravda.kz

Перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего С. (часть 3 статьи 106 УК РК), предстал Т.

28 мая 2021 года Т. и С. пили спиртное в лаунж-баре Chocolate в Павлодаре, когда между ними возник конфликт, в ходе которого Т. 2 раза ударил кулаком в голову С.

Опасаясь за свою жизнь, пострадавший выбежал на лестничную площадку 2-го этажа, но оппонент его догнал и ударил в грудь справа. С. упал на лестничную площадку 1-го этажа.

Мужчину госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм при наличии также ковидной инфекции.

Подсудимый вину не признал, однако она подтверждается заключениями судебных экспертиз, показаниями свидетелей и другим.

Т. получил 8 лет лишения свободы.

Также с осужденного в пользу потерпевших взысканы по 3 млн тенге компенсации морального вреда, имущественный ущерб и оплата услуг представителей.

Приговор в силу не вступил.

#суд #гибель #Павлодар #приговор #избиение

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