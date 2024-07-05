Животные на дороге: как действовать водителю в такой ситуации

Транспорт
96
Гульмира Кунапия
корреспондент

Рекомендации для водителей о том, что делать при встрече с животным на дороге, дали в «КазАвтоЖол», передает Kazpravda.kz 
 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечают специалисты, животные могут оказаться на дороге по различным причинам, в том числе в поисках пищи, в моменты миграции, из-за стресса и паники, в период размножения.

Что делать при встрече с животным на дороге?

1. Снизить скорость: Если вы заметили животное на дороге или рядом с ней, незамедлительно снизьте скорость. Это даст вам больше времени на реакцию.

2. Не используйте дальний свет: яркий свет может ослепить животное, и оно может замереть на месте. Лучше использовать ближний свет фар.

3. Избегайте резких маневров: Пытаться резко объехать животное не стоит, это может привести к потере контроля над автомобилем. Лучше попытаться постепенно остановиться.

4. Быть внимательным в сумерках и ночью. В это время животные особенно активны.

Куда обращаться и как помочь, если сбили животное?

1. Сначала убедитесь, что остановка безопасна для вас и других участников дорожного движения.

2. Вызовите полицию или службу спасения животных. Сообщите о происшествии, описав местоположение и состояние животного.

3. Окажите первую помощь, если это возможно, до приезда специалистов.

4. Сообщите о происшествии в колл-центр 1403. Они могут предпринять меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем, например, установить предупреждающие знаки.

«Соблюдение скоростного режима и внимательное отношение к дорожным знакам помогают предотвратить аварии с участием не только животных, но и других водителей и пешеходов. При высокой скорости у водителя меньше времени на реакцию при внезапном появлении животного на дороге. Знаки, указывающие на возможное появление животных, помогают водителям быть более внимательными на определенных участках дороги», – добавили в компании. 

#ПДД #дорога #животные

Популярное

Все
Юный домбрист из Приаралья стал звездой TikTok
Казахстанский фильм «Талақ» («Развод») Данияра Саламата удостоен Гран-при XXVI Шанхайского международного кинофестиваля, а актриса Амира Омарова – приза в номинации «Лучшая женская роль»
Отечественные кинематографисты намерены снимать ко-продукцию с Нолливудом – нигерийским кинематографом
Первые в стране круглосуточные библиотеки запустили в Алматы
Увидеть средневековые замки на склоне горы – столь необычный туристический маршрут уже скоро может появиться в Петропавловске
Алена Малькова-Солопова вносит свой вклад в развитие государственного языка
Разговорник на казахском языке: в помощь официантам и горничным
Почти сто лет в музее хранится сабля Кенесары-хана
Детищу Каныша Сатпаева – рудничному поселку Жезды – исполняется нынче 80 лет!
В эпоху глобальных сдвигов
ШОС должна стремиться к тому, чтобы стать центром объединения
Пример сплоченности и взаимопомощи
ШОС: многосторонний диалог и сотрудничество – путь к устойчивому миру и развитию
Мультипликативный эффект стабильности
Ключевой вопрос
Астанинский саммит ШОС стал глотком свежего воздуха для мира
Война для Пернебека Джумашева начиналась на Курской дуге
«Мед и немного полыни»
Он был гордостью отечественной музыки
Специалисты водного хозяйства будут повышать квалификацию в Китае
Строительные рынки переезжают за город
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Журналисты получили ключи от квартир
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Глава СКР Бастрыкин предложил вернуть в РФ смертную казнь
Лучших в профессии отметили наградами
Будем беречь природу!
Работники СМИ получили квартиры от имени главы государства
Заблудившегося в горах британца спасли кинологи МЧС
Wimbledon: ни один представитель Казахстана не прошел квалификацию
Столица – главный драйвер по привлечению инвестиций
Аномальная жара на юге Казахстана деформировала трассу
Первый в мире пассажирский поезд из углеродного волокна создали в Китае
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Трассу Атырау – Уральск открыли для движения
Полицейские отреагировали на «подмену» мотоциклистом регули…
Пьяного пассажира сняли с поезда в Шымкенте
Из Астаны и Алматы могут запустить рейсы в Катон-Карагай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]