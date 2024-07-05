Животные на дороге: как действовать водителю в такой ситуации

Рекомендации для водителей о том, что делать при встрече с животным на дороге, дали в «КазАвтоЖол», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечают специалисты, животные могут оказаться на дороге по различным причинам, в том числе в поисках пищи, в моменты миграции, из-за стресса и паники, в период размножения.



Что делать при встрече с животным на дороге?



1. Снизить скорость: Если вы заметили животное на дороге или рядом с ней, незамедлительно снизьте скорость. Это даст вам больше времени на реакцию.

2. Не используйте дальний свет: яркий свет может ослепить животное, и оно может замереть на месте. Лучше использовать ближний свет фар.

3. Избегайте резких маневров: Пытаться резко объехать животное не стоит, это может привести к потере контроля над автомобилем. Лучше попытаться постепенно остановиться.

4. Быть внимательным в сумерках и ночью. В это время животные особенно активны.



Куда обращаться и как помочь, если сбили животное?

1. Сначала убедитесь, что остановка безопасна для вас и других участников дорожного движения.

2. Вызовите полицию или службу спасения животных. Сообщите о происшествии, описав местоположение и состояние животного.

3. Окажите первую помощь, если это возможно, до приезда специалистов.

4. Сообщите о происшествии в колл-центр 1403. Они могут предпринять меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем, например, установить предупреждающие знаки.