Животные на дороге: как действовать водителю в такой ситуации

Рекомендации для водителей о том, что делать при встрече с животным на дороге, дали в «КазАвтоЖол», передает Kazpravda.kz
Как отмечают специалисты, животные могут оказаться на дороге по различным причинам, в том числе в поисках пищи, в моменты миграции, из-за стресса и паники, в период размножения.
Что делать при встрече с животным на дороге?
1. Снизить скорость: Если вы заметили животное на дороге или рядом с ней, незамедлительно снизьте скорость. Это даст вам больше времени на реакцию.
2. Не используйте дальний свет: яркий свет может ослепить животное, и оно может замереть на месте. Лучше использовать ближний свет фар.
3. Избегайте резких маневров: Пытаться резко объехать животное не стоит, это может привести к потере контроля над автомобилем. Лучше попытаться постепенно остановиться.
4. Быть внимательным в сумерках и ночью. В это время животные особенно активны.
Куда обращаться и как помочь, если сбили животное?
1. Сначала убедитесь, что остановка безопасна для вас и других участников дорожного движения.
2. Вызовите полицию или службу спасения животных. Сообщите о происшествии, описав местоположение и состояние животного.
3. Окажите первую помощь, если это возможно, до приезда специалистов.
4. Сообщите о происшествии в колл-центр 1403. Они могут предпринять меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем, например, установить предупреждающие знаки.
«Соблюдение скоростного режима и внимательное отношение к дорожным знакам помогают предотвратить аварии с участием не только животных, но и других водителей и пешеходов. При высокой скорости у водителя меньше времени на реакцию при внезапном появлении животного на дороге. Знаки, указывающие на возможное появление животных, помогают водителям быть более внимательными на определенных участках дороги», – добавили в компании.