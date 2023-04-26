Жизнь среди цветов

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Любовь Доброта

Шымкентцы активно включились в озеленение придомовых территорий и дворов многоэтажек.

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Хорошей мотивацией не просто привести в порядок двор, но и озеленить его, высадить цветы, установить малые архитектурные формы стал конкурс «Мой цветочный двор». Его минувшей осенью объявил шымкентский городской акимат, пообещав самым активным горожанам солидные денежные призы.

Всю осень, зиму и весну во многих дворах многоэтажек, жители которых решили принять участие в конкурсе, кипела работа. Активисты озеленяли двор, высаживая деревья и декоративные кустарники, разбивали и закладывали цветники, занимались обрезкой деревьев, благоустройством территории, продумывали ее эстетическое оформление. А еще приглашали соседей на субботники, чтобы сообща обеспечить красоту и чистоту на придомовом участке.

Заявки на конкурс подали жители 91 дома. Специально созданное жюри, в состав которого включили флористов, ландшафтных дизайнеров и других специалис­тов, оценивало результат коллективного труда по нескольким критериям. Один из них – наличие на придомовых клумбах тюльпанов – символа Шымкента.

Итоги конкурса «Мой цветочный двор» подвели на фестивале, развернувшемся в центральном парке. Всего выбрали 31 лучший двор, торжественно наградили победителей. Девять дворов заняли первое место и получили в награду по одному миллиону тенге. Они расположены в разных концах города, не только в центре, но и на окраинах. Обладателям вторых мест достались сертификаты на сумму 500 тыс. тенге. За третье место вручили по 350 тыс. тенге.

Награды предусмотрели также в ряде номинаций, включая приз зрительских симпатий. Премии победители могут потратить по своему усмотрению, вложив их в дальнейшее озеленение и благоустройство придомовой территории.

Местный питомник развернул на фестивале выставку-продажу многолетних цветов и декоративных кустарников, предлагая разнообразить ассортимент зеленых насаждений во дворах. Специалисты охотно давали рекомендации и консультировали активистов «цветочного» движения.

Одна из победительниц конкурса Наталья Фролова говорит, что уже обсуждает со своими соседями, какие декоративные кустарники они высадят в ближайшие дни. И конечно же, часть приза потратят на закупку луковиц тюльпанов, чтобы по весне люди радовались первоцветам.

Наводить порядок в палисаднике возле своего подъезда Наталья Фролова начала несколько лет назад в одиночку. А потом потянулись жители соседних подъездов и появились помощники, осознавшие, что намного приятнее коротать летние вечера среди цветов и деревьев.

– Шымкент – город цветов, – считает Наталья Фролова. – Они цветут с ранней весны и до поздней осени. Клумбы у нас удивительные, можно экскурсии проводить. А вот дворы не могут похвалиться такой красотой, поэтому я и решила начать с малого. И очень признательна городским властям за этот конкурс, позволивший приобщить много жителей к озеленению придомовых территорий. Это ведь не просто – расчистить участок от камней, перекопать, купить хороший грунт вместо глины, поливать… Одному человеку с таким объемом работы не справиться.

Задумывая конкурс «Мой цветочный двор», городские власти как раз и хотели «разбудить» у шымкентцев желание жить в красивом, благоустроенном дворе, любить свой город, беречь природу и поддерживать чистоту. И эта инициатива нашла поддержку у жителей, желающих, чтобы Шымкент вернул себе славу самого зеленого города страны

Конкурс «Мой цветочный двор» планируют сделать ежегодным.

 

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