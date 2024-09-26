Жизнь у большинства дачников, переживших наводнение, вновь вошла в спокойное русло

Вдоль широких, пока не заасфальтированных проездов за блестящими на солнце заборами выстроились ровные ряды типовых одноэтажных новостроек. В активно застраивающемся микрорайоне «Жулдыз» города Уральска ключи от 193 домов, построенных для тех, чье единственное жилище после паводка не подлежало восстановлению, вручали 31 августа. Настроение этого торжества до сих пор читается в счастливых улыбках новоселов. Семьи, которым несколько месяцев пришлось ютиться на съемных квартирах и в эвакопунктах, наконец-то облегченно вздохнули – есть своя крыша над головой.

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Кое-где на окнах нет даже штор – жильцы только обживаются. Но полы уже отмыты от побелки. Кто-то занимается благоустройством дворов, другие накрывают столы для гостей. Их здесь встречают у ворот – на домах еще нет табличек с номерами и названиями улиц.

Вот и Карлыга Жармухамбетова ждет меня у калитки своего нового дома.

– Последний день этого лета стал для нас особенным, настоя­щим праздником. Все вышли семьями, нарядные, – говорит она про торжественное мероприятие. – После официальной части аким области Нариман Турегалиев, депутаты зашли к нам в дом, поздравили нашего дедушку, подарили ему телевизор. Представитель от управления по делам религий вручил нам сертификат на холодильник. Наш дом строила компания ТОО «Альтаир». Построили добротно, с душой. Прораб сказал: «Сроки были сжатые. Если будут нарекания, обращайтесь, все исправим». Гарантию дали на два года. Главное, что самое страшное позади.

Мы идем вдоль улицы. Здесь молодая семья ждет шестого ребенка, показывает моя собеседница на соседний дом. Через дорогу двор украшен разноцветными флажками. На прошлой неделе хозяева уже сыграли свадьбу. У дома напротив остановилось несколько машин – приехали друзья и родня поздравлять новоселов. У каждой семьи сегодня свои заботы и приятные хлопоты. Но этой весной все они оказались связаны одной бедой.

О неудобствах проживания на дачах эти семьи знают не понаслышке. Несмотря на это, для них приобретение дачи стало единственным решением жилищного вопроса. В дом в садовом товариществе «Венера» большая семья Нурболата и Карлыги Жармухамбетовых переехала из однокомнатного общежития в декабре 2019 года, когда сын со снохой уже ждали второго ребенка.

– На все сбережения мы взяли участок в восемь соток с саманным домом. Там родился и третий наш внук. Из поселка забрали свекра, после инсульта ему требовался серьезный уход. Он и сейчас не ходит, плохо говорит. Обустроились, залили фундамент под большой дом. Построили хороший сарай, погреб, посадили сад, – с теплотой рассказывает женщина.

В конце марта талой водой затопило 20 домов садового товарищества. После объявления ЧС жителей СТ «Венера» и «Речник» попросили переселиться в эвакопункты. Так как в семье Жармухамбетовых был инвалид-колясочник, после обращения Карлыги в облфилиал партии «Amanat» предприниматели сняли им квартиру. Как и многие дачники тогда, Нурболат и Карлыга почти всю весну были на строительстве дамбы.

– Я всегда буду благодарна тем, кто был в то время рядом, спасал наши дома. Нам помогали спортс­мены, студенты, добровольцы из Уральска, районов, других облас­тей. Вместе с нами на дамбах были представители ДЧС, полиции, постоянно приезжали аким области Нариман Турегалиев, от городского акимата – Арсен Губашев, Жандос Дуйсенгалиев, Азамат Халелов. Ежедневно, пока поднималась вода, они успокаивали нас, убеждали, что мы не останемся без жилья, один на один со свои­ми проблемами, – вспоминает наша собеседница.

Когда талая вода сошла, в домах из погребов поднялась грунтовка. Часть домов не выдержала, пошла трещинами. Карлыга и сегодня не может сдержать слез, переживая увиденное после паводка:

– Вода на улицах стояла по грудь, когда члены комиссии прие­хали обследовать наши дома. Про наш, саманный, сразу сказали: «Только на слом». Вещи до прихода воды мы постарались приподнять, так как вывозить было некуда. Вся бытовая техника и мебель пришли в негодность. Спасли только маленькую морозильную камеру. Когда приехал трактор сносить дома, это было тяжелое зрелище. Очень жалко было и наш молодой сад. Сколько труда вложено в каждое дерево, в каждый клочок земли!

На небольшом приусадебном участке новоселы планируют разбить огород, обязательно посадить фруктовые деревья и цветы.

– Мой муж не может без земли, – делится Карлыга. – Но главное – мы просили дом, чтобы нашему дедушке было удобно гулять. В многоэтажках не всегда лифты работают и пандусы оборудованы. А тут мы сами коляску спускаем.

В типовом доме площадью 80 кв. м обстановка пока более чем скромная. В большой комнате мягкой горой высятся корпе, подаренные хозяйке дома подругой. Коллега дочери отдала кухонный гарнитур. Подаренный телевизор будет висеть в комнате аксакала. Нужны еще и мебель, и стиральная машинка, и зимняя одежда. Но новоселы уверены, что эти трудности им уже по плечу.

– Глава государства сдержал свое слово – мы въехали в новые дома еще до морозов. Мы безмерно благодарны Правительству, областному и городскому акиматам, волонтерам, бизнесменам, строительным компаниям, которые в срок завершили стройку. На прошлой неделе наши дома подключили к газу. Теперь будем в тепле. Аким пообещал в этом году заасфальтировать дороги, на следующий год – построить детскую игровую площадку. Уверены, эти обещания местная власть тоже выполнит, – говорят новоселы.

В основном в новые дома заселились многодетные семьи, поэтому нужны и детский сад, и школа. Место под школу в микрорайоне было выделено, но в пандемию там построили модульную инфекционную больницу. Неизвестно также, возьмет ли ближайшая поликлиника дополнительную нагрузку по обслуживанию почти двухсот семей. Кроме того, жители просят руководство города продлить на новые улицы автобусные маршруты. Пока же по-соседски подвозят друг друга до ближайшей остановки.

На сегодня все пострадавшие от паводка, кому положено жилье по закону, получили его. Но новоселья продолжаются.

К Дню Уральска еще две семьи получили жилье. Спонсором стал фонд «Ыстық жүрек», в который объединились предприниматели региона по инициативе депутата областного маслихата, предпринимателя Турарбека Тлемисова. Зная, что не все пострадавшие смогли получить помощь, бизнесмены решили поддержать многодетных. Из собранных средств были арендованы на два месяца квартиры для 320 семей. На оставшиеся деньги двум семьям приобретены квартиры. Их единственное жилье, разрушенное паводком, не было оформлено должным образом, и поэтому обеспечить жильем на бюджетные средства не представлялось возможным. Спонсоры также вручили подарки новоселам – необходимую бытовую технику.

В минувший вторник в Уральске еще 46 семьям, лишившимся этой весной жилья, были вручены ключи от квартир. 45 из них приобретены на средства компании Beeline и корпоративного фонда Zhyly Zhurek Foundation, еще одна квартира куплена на средства, собранные абонентами Beeline.