ЖК без разрешительных документов сносят в Астане

В Астане сносят ЖК «Коктобе», строительство которого велось без разрешительных документов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

Фото с сайта акимата Астаны

Жилой комплекс расположен в районе Алматы, на пересечении улиц Ш. Калдаякова и К. Азербаева. Застройщиком ТОО «Global Millennium» были вбиты сваи, вырыт котлован, залит фундамент и возведен 1 этаж.

Ранее застройщиком не были выполнены условия договора и начато самовольное строительство объекта. Застройщик, за нарушение строительных норм, был привлечен по ст.316 (без соответствующей проектно-сметной документацией), ст.319 (незаконное строительство производственных, жилых объектов без соответствующего права на землю), ч.1 ст.321 (осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров), ч.1 ст.463 (осуществление действий без разрешения) КоАП с выдачей предписания.

В отношении генерального подрядчика ТОО «DBK-Engineering» был составлен протокол по статье 313 ч.2 Кодекса РК (как совершение действий, указанных в части первой настоящей статьи, повлекшее за собой потерю прочности, устойчивости зданий, строений, их частей или отдельных конструктивных элементов).

Специализированный межрайонный экономический суд поддержал иск Управления контроля и качества городской среды города и обязал застройщика снести ЖК.