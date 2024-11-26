«Жошы хан. Повелитель великого улуса»: История, завоевавшая гран-при

- Расскажите, пожалуйста, о значении вашей книги «Жошы хан. Повелитель Великого Улуса», которая завоевала Гран-при на конкурсе «По Великому Шёлковому Пути – 2024».

- Это действительно большое достижение для нашего издательства и всей страны. Книга-альбом о Жошы хане стала победителем престижного международного конкурса, и эта награда подтверждает её значимость как для Казахстана, так и для мировой аудитории. В международном конкурсе «По Великому Шёлковому Пути – 2024» приняли участие представители из более чем 40 стран, расположенных вдоль исторических маршрутов Шёлкового пути. Наш проект — это не просто издание, а мост между прошлым и настоящим, который демонстрирует, как богатая история может вдохновлять современное поколение.

- Как возникла идея создания этой книги?

- Идея появилась после форума «Ұлытау-2019», где Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность переосмысления наследия Жошы хана как основателя казахской государственности. Эти слова глубоко меня затронули, и я начала размышлять, как можно воплотить эту идею в проекте, который сможет донести величие личности Жошы хана до широкой аудитории.

В последние годы я всё больше углублялась в изучение нашей истории. Я внимательно следила за документальными проектами Майи Бекбаевой, которые всегда вдохновляли меня своей глубиной и уникальным подходом. Они заставляли задуматься о том, насколько богатое наследие мы имеем, но как часто его остаётся недостаточно представлено.

Так возникла идея создать книгу, которая не только расскажет о великом правителе прошлого, но и станет связующим звеном между поколениями, вдохновляя современное общество на изучение своей истории. Для нас было важно сохранить историческую точность, дополнить её художественным осмыслением и внедрить инновационные технологии, чтобы привлечь внимание как исследователей, так и молодёжи.

- Расскажите о команде, работавшей над проектом.

- Над книгой работала целая команда профессионалов нашего издательства: от редакторов и историков до художников и IT-специалистов. Мы использовали нейронные сети и технологии искусственного интеллекта для создания уникальных иллюстраций, которые передают дух эпохи.

Особая роль в проекте принадлежит автору Майе Бекбаевой — известной журналистке и документалистке, которая смогла глубоко исследовать жизнь Жошы хана, осветив его лидерские качества и историческую роль. Она смогла создать увлекательный, многогранный портрет этой исторической фигуры. Её подход отличается уникальным сочетанием академической точности и яркой, доступной подачи материала, что делает книгу интересной для самых разных читателей — от исследователей до молодёжи.

- Чем, по вашему мнению, книга привлекла внимание международных экспертов?

- Я думаю, что это результат сочетания трёх факторов. Во-первых, книга предлагает уникальный взгляд на личность Жошы хана, подчёркивая его роль как основателя государственности. Во-вторых, её визуальная составляющая, созданная с помощью современных технологий, делает издание ярким и запоминающимся. И, наконец, это универсальность посыла: справедливость, единство, ответственность — это ценности, которые актуальны в любое время и для любой культуры.

- На каких языках издана книга, и планируется ли её цифровизация?

- Мы выпустили книгу на казахском, русском и английском языках, чтобы сделать её доступной как для отечественных, так и для зарубежных читателей. Важно, что мы уже начали работу над созданием цифровой версии книги. Мы планируем добавить интерактивные элементы, мультимедийные материалы и, возможно, виртуальные туры по местам, связанным с Жошы ханом. Это позволит сделать книгу ещё более привлекательной для молодёжи и международной аудитории.

- Какие перспективы вы видите для этой книги?

- Эта книга — не только о прошлом, но и о будущем. Она может стать инструментом культурной дипломатии, помогая представить Казахстан на международной арене. Мы также видим её потенциал для образовательной системы. Она способна стать основой для школьных и университетских программ, помогая формировать национальное самосознание и интерес к истории.

- Что вы можете сказать о значении наследия Жошы хана?

- Его наследие — это фундамент нашей культуры и государственности. Как лидер, он продемонстрировал пример справедливости и гуманизма, что остаётся актуальным для нас и сегодня. Мы считаем, что сохранение и популяризация его наследия — это наш вклад в развитие национальной идентичности и международного престижа Казахстана.

- Какие ещё инициативы реализуются в стране для изучения наследия Жошы хана?

- В Казахстане проводится множество проектов: археологические раскопки, выпуск научных сборников, организация международных форумов. Всё это направлено на сохранение исторической памяти и её популяризацию как в стране, так и за её пределами.

- Известно, что представители Франкфуртской книжной ярмарки высоко оценили ваше издание. Могли бы вы рассказать об этом подробнее?

- Да, действительно, на выставке в Алматы наше издание привлекло внимание представителей Франкфуртской книжной ярмарки. Франкфуртская книжная ярмарка известна как крупнейшее мероприятие в издательском мире, ежегодно собирающее более 7 000 участников из 100 стран и определяющее ключевые тенденции отрасли.

Беттина Бак, международный менеджер ярмарки, отметила уникальность книги и её значение для культурной дипломатии. Она подчеркнула, что издание открывает доступ к богатому культурному наследию Казахстана и имеет огромный потенциал для перевода на другие языки, чтобы его значимость стала доступной международной аудитории.

- Спасибо за ваше время, Дидара ханым. Успехов вам и вашей команде.

- Спасибо. Мы надеемся, что эта книга станет вдохновением для всех, кто интересуется историей и культурой Казахстана.