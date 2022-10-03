Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика
Жумангарин высказался о формировании рынка углеродных офсетов в Казахстане

Международная неделя инвесторов МФЦА 2022 стартовала 3 октября с тематики развития карбонового земледелия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Как отметил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, выступая на площадке международной конференции «Борьба с изменением климата в Евразии: углеродные биржи и перспективы карбонового земледелия», сегодня фермеры фактически становятся производителями еще одного вида продукции: углеродных единиц по сельскохозяйственным климатическим проектам.

«Крупнейшие агрокомпании формируют свои программы карбонового земледелия, предполагающие выплату вознаграждения фермерам за переход на карбоновые практики. Международные корпорации активно заявляют о своих планах достижения углеродной нейтральности и указывают в своих отчетах объемы приобретенных углеродных единиц, так называемых офсетов. Крупнейшими покупателями офсетов являются цифровые гиганты (Google, Microsoft), авиакомпании (Delta), инвестиционные банки (JPMorgan Chase, Goldman Sachs). Одним из факторов эффективной работы рыночного механизма является возможность зачета офсетов субъектами квотирования, т.е. компаниями, выбросы которых ограничены законодательно. В этом смысле Казахстан уже пошел по наиболее инклюзивной модели организации рынка углеродных единиц: казахстанские компании имеют возможность без ограничений засчитывать приобретенные на рынке офсеты по климатическим проектам, реализующимся на территории Казахстана», — заявил Серик Жумангарин.

Как отметил вице-премьер, в ряде других стран пределы зачета офсетов ограничены: например, регулируемые организации Китая могут компенсировать офсетами не более 5% превышения установленной квоты на выбросы.

«Однако уже сейчас и в Китае, и в Европейском Союзе ведется дискуссия о более активном развитии рынка углеродных офсетов – надеемся, что опыт Казахстана будет учтен нашими партнерами», — подчеркнул он.

Таким образом, Казахстан уже сделал большой шаг в сторону стимулирования отрасли производства углеродных единиц и формирования рынка углеродных офсетов. 

Справочно: с 3 по 7 октября 2022 года Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) при поддержке Правительства РК проводит очередную Международную неделю инвесторов в гибридном формате. Соорганизаторами и участниками являются Международный институт прикладного системного анализа (IISASA), Международный центр конкурентного права и политики БРИКС, центр прикладных исследований TALAP, национальный ESG-Клуб, GFC.

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