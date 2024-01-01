Журналисты в погонах

В Министерстве внутренних дел подвели итоги ставших уже ежегодными республиканских конкурсов «Журналист в погонах» и «Моя полиция». В 2023 году в конкурсе «Журналист в погонах» принимали участие 63 представителя республиканских и регио­нальных СМИ. Всего в рамках конкурса было опубликовано более 90 материалов о деятельности служб полиции.

Так, старший корреспондент «Казахстанской правды» Асет Сыздыков подготовил репортаж о буднях столичной патрульной полиции («Один день из жизни патруля», 25 августа 2023 года). Вместе с инспекторами экипажа «Талас-701» журналист провел весь день на рейде: ездили на вызовы о пожаре, обеспечивали дорожную безопасность, оформили ДТП и задержали хулигана. Что называется, на собственном опыте убедился, насколько непростой бывает работа стражей правопорядка.

По результатам конкурса наг­радили десятку лучших журналис­тов. В номинации «Самый креативный журналист» победителем стала корреспондент медиапортала Polisia.kz Акмарал Махамбетали, в номинации «За профессионализм и журналистское мастерство» первого места удостоен корреспондент республиканской газеты «Egemen Qazaqstan» Ескендир Зулкарнай. Победа в номинации «Лучший проект года» досталась старшему корреспонденту информацион­ного агентства Bag.kz Гульжан Раманкуловой. В категории «Лучшая статья» победили корреспонденты газет «Egemen Qazaqstan» Жадыра Мусилим и «Сақшы» Гау­харай Есимова. В номинации «Самая актуальная тема» лучшей стала корреспондент журнала

Polisia.kz Наталья Мосунова.

В категории «Лучший видеоматериал» отмечена работа коррес­пондента утренней программы «Оян» телеканала «Хабар» Каракоз Кенжебаевой. Диплом за «Лучший аудиоматериал» получил ведущий редактор «Казахского радио» Азамат Тлепов.

Памятным нагрудным знаком «Қазақстан полициясына 30 жыл» награжден старший корреспондент газеты «Казах­станская правда» Асет Сыздыков. Почетной грамотой МВД РК наг­раждены старший корреспондент газеты «Казахстанская правда» Самат Бейсембаев и корреспондент «Юридической газеты» Линара Сактаганова.

– Главные цели проектов – освещение деятельности полиции по обеспечению правопорядка и безопасности граждан, укрепление взаимного сотрудничества с обществом, оказание поддержки детям, формирование у них иммунитета к правонарушениям и преступлениям, – отметил на церемонии награждения руководитель аппарата МВД РК Онал Бекиев.

В конкурсе «Моя полиция» приняли участие семьи полицейских с детьми в возрасте от 5 до 14 лет. Творческий конкурс проводился во всех территориальных под­разделениях по номинациям «Лучшее эссе», «Лучший TikTok», «Лучший видеоролик». Члены жюри провели оценку 21 видео­материала, 23 эссе, 18 TikTok-видео. Победители конкурса награж­дены дипломами и памятными подарками.