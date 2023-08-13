Жуткие пожары на Гавайях: число погибших возросло до 89

В результате лесных пожаров на популярном среди туристов острове Мауи погибли уже 89 человек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на bbc.
Сообщается, что число погибших может еще вырасти, поскольку сотни людей пропали без вести.
Пожарные борются с масштабными пожарами в нескольких районах, в том числе в историческом городе Лахайна, который практически полностью уничтожен.
Пожары на Гавайских островах начались в середине недели.
Они вызваны сильнейшей жарой и засухой, а быстрому распространению огня способствует сильный ветер от урагана «Дора», который бушует над Тихим океаном в сотнях километров к югу от островов.
Жаркая погода, вызванная климатическими изменениями на планете в сочетании с другими факторами, установилась этим летом во многих американских штатах, а также в Европе и Азии.
Лесные пожары на Гавайях, как правило, не такие масштабные, как в Калифорнии и других штатах на материковой части США, но сейчас местные жители говорят, что ничего подобного еще не видели.
Западная часть острова Мауи, где расположена Лахайна, все еще остается без электричества и воды. В этом районе по-прежнему работают поисковые бригады, которые пытаются найти пострадавших.
Поиски в том числе идут в море. Сотрудники береговой охрана рассказали, что спасли из воды 17 человек недалеко от городской гавани.
«Люди прыгали в воду. Мне кажется, некоторые оказались окружены огнем настолько быстро, что смогли спастись только спустившись к берегу моря. люди «хватали своих четырехлетних детей, сажали их на доски для серфинга и отталкивали их от берега»,- рассказал владелец туристической компании Гейб Люси.
Власти предупредили, что для восстановления поврежденных пожаром городов на острове Мауи понадобится много лет. Только в Лахайне было разрушено более тысячи зданий.