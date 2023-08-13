Жуткие пожары на Гавайях: число погибших возросло до 89

В результате лесных пожаров на популярном среди туристов острове Мауи погибли уже 89 человек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на bbc .

Фото: bbc.com

Сообщается, что число погибших может еще вырасти, поскольку сотни людей пропали без вести.

Пожарные борются с масштабными пожарами в нескольких районах, в том числе в историческом городе Лахайна, который практически полностью уничтожен.

Пожары на Гавайских островах начались в середине недели.

Они вызваны сильнейшей жарой и засухой, а быстрому распространению огня способствует сильный ветер от урагана «Дора», который бушует над Тихим океаном в сотнях километров к югу от островов.

Жаркая погода, вызванная климатическими изменениями на планете в сочетании с другими факторами, установилась этим летом во многих американских штатах, а также в Европе и Азии.

Лесные пожары на Гавайях, как правило, не такие масштабные, как в Калифорнии и других штатах на материковой части США, но сейчас местные жители говорят, что ничего подобного еще не видели.

Западная часть острова Мауи, где расположена Лахайна, все еще остается без электричества и воды. В этом районе по-прежнему работают поисковые бригады, которые пытаются найти пострадавших.

Поиски в том числе идут в море. Сотрудники береговой охрана рассказали, что спасли из воды 17 человек недалеко от городской гавани.

«Люди прыгали в воду. Мне кажется, некоторые оказались окружены огнем настолько быстро, что смогли спастись только спустившись к берегу моря. люди «хватали своих четырехлетних детей, сажали их на доски для серфинга и отталкивали их от берега»,- рассказал владелец туристической компании Гейб Люси.

Власти предупредили, что для восстановления поврежденных пожаром городов на острове Мауи понадобится много лет. Только в Лахайне было разрушено более тысячи зданий.