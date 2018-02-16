​Зима солдату не помеха

Свежий выпуск
Даурен Садвакасов

Контрольно-комплексные занятия с разведывательными группами специального назначения частей и подразделений регионального командования «Юг» прошли на учебном полигоне Матыбулак в Жамбылской области. Основной целью занятий было повышение качества боевой и специальной подготовки в разведывательных частях и подразделениях. Это своего рода состязание между разведгруппами, которые прибыли на полигон из разных гарнизонов. На начальных этапах обучения разведгруппы осуществляли подготовку к выполнению боевой задачи в тылу противника. Ими были отработаны вопросы по приведению разведгрупп в различные степени боевой готовности.

В ходе контрольно-комплекс­ных занятий разведчики осущест­вили базирование на местности и вели поиск объекта задачи, для чего выдвигались по указанному маршруту с выходом на контрольные точки. После проведения разведки в указанном районе и поиска объекта разведгруппами осуществлено наведение авиации для нанесения ударов. На заключительном этапе были организованы выход разведгрупп в указанный район, захват высоты и переход к обороне.

– Главной целью контрольно-комплексных занятий является достижение высокой полевой выучки личного состава разведывательных подразделений при подготовке к выполнению специальных задач. Офицерский и сержантский состав получил качественную методическую подготовку, состоялась проверка подготовленности разведчиков к выполнению задач на незнакомой местности в зимних условиях, – подчеркнул начальник управления разведки регионального командования «Юг» подполковник Дмитрий Шиповский. 

Популярное

Все
В Атырау назревает скандал вокруг жилого дома, возведенного без разрешительных документов
Вчера в результате аварий на трубопроводах часть города Рудного осталась без отопления
В Павлодаре с сегодняшнего дня введен дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте
Заявку о повышении тарифа на тепло от экибастузского монополиста заморозили... Пока решается вопрос, как согреть город
Новость про замерзающий Экибастуз холодком пробежала по спинам жителей Петропавловска
Лекарства есть, понимания нет
Что, если все узнают?!
С наступлением холодов участились аварийные ситуации в сфере газо- и водоснабжения городов и сел Алматинской области
Жемчужина края Жетысу
Математическая дружба
Ангел и муки совести
Проект, который должен продолжаться
Большая Евразия в эпоху перемен
Взмывают в небо беркуты
Подписка в один клик?
Нынче будем с сахаром!
Идут восстановительные работы
Чтобы не было поздно
Продержаться до аудита
Первые пары плей-офф
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Министры четырёх стран встретились в Актау
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Свежий выпуск
В столице стартовал открытый чемпионат города по шорт-треку…
Свежий выпуск
«Мы за здоровый образ жизни!»: в Астане прошла акция с учас…
Свежий выпуск
Запаслись с лихвой
Свежий выпуск
На основе тропических сортов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]