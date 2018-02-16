​Зима солдату не помеха

Контрольно-комплексные занятия с разведывательными группами специального назначения частей и подразделений регионального командования «Юг» прошли на учебном полигоне Матыбулак в Жамбылской области. Основной целью занятий было повышение качества боевой и специальной подготовки в разведывательных частях и подразделениях. Это своего рода состязание между разведгруппами, которые прибыли на полигон из разных гарнизонов. На начальных этапах обучения разведгруппы осуществляли подготовку к выполнению боевой задачи в тылу противника. Ими были отработаны вопросы по приведению разведгрупп в различные степени боевой готовности.

В ходе контрольно-комплекс­ных занятий разведчики осущест­вили базирование на местности и вели поиск объекта задачи, для чего выдвигались по указанному маршруту с выходом на контрольные точки. После проведения разведки в указанном районе и поиска объекта разведгруппами осуществлено наведение авиации для нанесения ударов. На заключительном этапе были организованы выход разведгрупп в указанный район, захват высоты и переход к обороне.

– Главной целью контрольно-комплексных занятий является достижение высокой полевой выучки личного состава разведывательных подразделений при подготовке к выполнению специальных задач. Офицерский и сержантский состав получил качественную методическую подготовку, состоялась проверка подготовленности разведчиков к выполнению задач на незнакомой местности в зимних условиях, – подчеркнул начальник управления разведки регионального командования «Юг» подполковник Дмитрий Шиповский.