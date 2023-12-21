Казахстанским школьникам продлят зимние каникулы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Зимние каникулы продлятся 10 дней – с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения РК.

Для эффективного проведения и личностного развития в период зимних каникул и досуга школьников министерство предлагает взять за основу план мероприятий «Единую программу воспитания».

В план мероприятий входит:

- организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями вузов, проведение интервью о научных проектах;

- в рамках реализации проекта «Детская библиотека» встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы на тему «Читающий человек – успешный человек»;

- проведение спортивных игр «Национальная игра – сокровище нации» совместно с образовательными организациями для укрепления здоровья и благополучия учащихся на основе проекта «Национальная школьная лига»;

- беседы с учащимися на темы «Сказка, которую я читал», «О добропорядочности» с целью реализации проекта «Читающая школа»;

- проведение родительских собраний на темы «Честь девушки – честь нации», «Роль отца в воспитании детей», «Семьи, богатые на таланты» в рамках реализации проекта «Школа родителей»;

- организовать мероприятия по формированию правовой грамотности и правовой культуры.

Отмечается, что эти мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.