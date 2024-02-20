Зимой оставили без газа

Причиной того, что сельчанам в разгар отопительного сезона приходится мерзнуть, стала вовсе не техногенная катастрофа, не стихийное бедствие, а фактор, который и человеческим назвать язык не поворачивается. Жителям Узынагаша газ в буквальном смыс­ле отрезали сотрудники компании ТОО «Тауекел газ құбыры».

– Приехала машина 22 января, монтеры приставили лестницу и начали отрезать трубу, – рассказывает жительница села Мунира Баудинова. – Я спросила, на каком основании, попросила предъявить документы, а мне отвечают: приходите в офис, там все объяснят. Их директор, дескать, приказал, они исполняют.

Чтобы избежать предвзятости и понять истинные причины отключения потребителей от газоснабжения, мы обратились в компанию, которая и совершила эти действия.

– Не соответствуют правилам пожарной безопасности два коммерческих объекта и два строе­ния, принадлежащих физическим лицам, – прокомментировал ситуацию юрист ТОО «Тауекел газ құбыры» Айдар Ахметов. – Котельное помещение в одном случае превращено в складское, а в правилах поставки товарного газа, утвержденных Министерством энергетики, указано, что в случае взрыва или утечки газа к кранам должен быть свободный доступ, чтобы их перекрыть.

По словам представителя компании, они отправляли уведомления, чтобы нарушители правил устранили вскрытые недостатки, а абоненты, вместо того чтобы прийти и письменно уведомить об этом, пошли жаловаться. А между тем газовые сигнализаторы отсутствуют, а это значит, что в случае утечки газа эти пользователи вовремя не смогут среагировать и отключить газ.

– Сегодня пошли, хотели проверить, все ли замечания устранены, а нас не допускают, – продолжает юрист. – Между тем в соответствии с приказом Министерства энергетики об условиях поставки товарного газа четко говорится, что в случае отсутствия доступа газосетевая организация оставляет за собой право приостановить подачу энергоносителя без уведомления и до устранения недочетов. Потом у них имеются нелегальные газовые трубы, которые официально не узаконены. Они самовольно подключились, а соответствуют ли эти трубы нормативам или нет, неизвестно.

На этом бы и нам успокоиться, как поступили до нас сотрудники акимата и прокуратуры, куда с 23 января неоднократно обращались лишенные отопления жители села Узынагаш. Но мы все же поехали, чтобы на месте убедиться в том, что присходит.

Зайдя в первый дом, увидели, что люди здесь живут небогато. Осмотрели лопнувший от мороза котел газового отопления, заметили электрические обогревательные приборы в каж­дой комнате, детей за столом в шапках и куртках. Поговорили с хозяевами.

– Первую неделю я вообще не знала, что делать: трубы полопались, угольная печь за те годы, что мы газом пользовались, проржавела… Мы пошли в акимат, но нас там даже не приняли, – рассказала хозяйка Айнура Лохманова. – Я за прошлый месяц только за свет 70 тысяч тенге заплатила, сколько придет за этот, даже боюсь представить. Дети постоянно болеют, у самой со здоровьем проблемы.

– Нам сказали, что у нас трубы неправильные и что счетчик надо менять, а еще, что нет газоанализатора, – уточняет ее супруг Шухрат. – Газоанализатор мы поставили, за газ платим регулярно, при этом у них оплаты через Kaspi нет, приходится каждый раз куда-то ехать, чтобы заплатить, а трубы они нам сами же и варили, когда проводили газ. Пока я ставил угольную печку вместо старой прогнившей, трубы полопались, уголь пришлось втридорога покупать. За эти деньги можно было бы все уже, что они говорят, переделать, а они специально время тянут.

Акта об отключении у хозяев на руках не было. По словам Айнуры, им его и не выдавали. А когда супруг пошел в «Тауекел газ құбыры» и сказал, что нарушения, какие мог, он устранил, в организации устроили очередную проверку. В этот раз хозяин, видя, что цель проверяющих не решить проблему, а усугубить ситуацию, их уже в дом не впустил.

Во втором отрезанном от газа доме обстановка иная, люди явно живут в достатке. Дома тепло, потому что во дворе стоит новая заводская угольная печь. Купить и установить ее хозяевам обошлось недешево.

Тут уже нам предоставили акты, в которых причины отключения указаны: один счетчик без корректора, одной точки по базе нет, требуется замена счетчиков, нет оплаты за 2022-2023 годы.

Что касается якобы отсутствия платы за газ, то лично нам все квитанции по трем лицевым счетам показали. Правомочность и необходимость отключения газа по оставшимся нарушениям в самый морозный месяц и невозможность сдвинуть сроки отключения хотя бы до наступления тепла мы ни подтвердить, ни опровергнуть не можем.

– Когда нас отрезали, ходили в акимат вместе, в первый раз нас не приняли, – рассказывает Мунира Баудинова. – Потом мама попросилась к акиму, он ее выслушал и сказал: «Вызову директора, переговорю с ним и дам вам ответ. Но так ничего с места не сдвинулось. Я ходила в прокуратуру, там тоже обещали разобраться, но уже скоро месяц, а ничего не меняется. Ни из акимата, ни из прокуратуры никто не пришел. Вы – первые.

Анализаторы мы установили, в котельной сами были, видели, что там нет ничего лишнего, и никогда не было, для магазина у нас есть свой склад, и он никогда не бывает полностью забит. Газовый счетчик без корректора нам поставила два года назад та же организация, что и отключила. На тот момент не было других счетчиков в продаже, я говорю: заплачу, поставьте. А они теперь зачем-то требуют топосъемку и справку об обременении. Эти документы мы сдавали при подключении к газу, они у них есть. Как это можно назвать, если не издевательством?

Мы не станем давать правовую оценку случившемуся, так как конфликт между собственниками и поставщиками услуг уже дошел до искового заявления в суд. А вот с моральной и нравственной стороны ситуация явно неприглядная. Почти месяц люди вынуждены обогревать жилые и коммерческие помещения уж точно менее безопасными способами. Ведь наспех сваренную буржуйку, не дающую достаточного тепла для того, чтобы согреть в морозы детей, никто проверять не придет, да и кому до них дело.

А вот «кошмарить» жалобщиков в самую стужу, чтобы другим неповадно было, или добиваться переделок, которые способен выполнить только местный монополист – это проблема, которая выходит уже далеко за поселковые рамки.