Злостного неплательщика алиментов осудили в области Жетісу

Его задолженность по алиментам в течение трех лет превысила 2,5 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По приговору суда должник осужден к ограничению свободы сроком на 1 год, за неисполнение на протяжении трех лет обязанностей по уплате алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей.

Его задолженность по алиментам превысила 2,5 млн тенге, что привело к серьезным материальным трудностям по содержанию несовершеннолетних детей.

В другом случае, досудебное расследование в отношении должника прекращено судом, ввиду погашения им задолженности в полном объеме, в размере 1 млн тенге в ходе судебного разбирательства.

В прокуратуре области предупредили, что за неуплату алиментов предусмотрена административная и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.