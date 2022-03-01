Знак признательности

День благодарности – особая дата, у нее неповторимая атмо­сфера доброжелательности. Сама жизнь постоянно подсказывает, кому и за что казахстанцы могут сказать спасибо.

Вообще, у каждого возраста свое понимание благодарности. Старшее поколение ценит чистое небо, солнечное утро, приветливое слово, старую дружбу – обыч­ные, казалось бы, мелочи, на которые в юности не обращаешь внимание. Тех, кому 30–40 лет, радует, если складывается карьера и есть материальное благополучие. Недавно разговаривала со школьниками, спрашиваю: «Кому бы вы хотели сказать спасибо?» Дети отвечают: «Папе и маме за то, что мы появились на свет, за то, что они нас любят».

В нынешнем году январские события наложили отпечаток на все в нашей стране. Об их причинах уже было сказано не раз, в том числе о несправедливом распределении доходов от недр респуб­лики, расслоении общества. О провокаторах, воспользовавшихся моментом. Я сейчас о другом.

Агрессивной разгоряченной толпе противостояли парни из Национальной гвардии и полиции. Против них шли с палками, арматурой, в них бросали бутылки с зажигательной смесью, камни. Я благодарна им за мужество и самоотверженность. Я благодарна им за то, что они устояли, и сегодня в нашем родном Казахстане по-прежнему мирно и спокойно, действуют закон и порядок. Ержүректерге мың алғыс – тысяча благодарностей храбрецам!

С детских лет родители привили мне уважение к профессионалам, которые лечат, учат, а еще служат закону и защищают его. Сегодня я вижу желание руководства страны провести такую трансформацию, чтобы обеспечить в обществе культ закона.

Мы видим тысячи людей, честно выполняющих свое дело. В сложнейших условиях пандемии и карантина педагоги стараются дать детям знания. Врачи в ковидных госпиталях самоотверженно борются за каждого пациента, рискуют своим здоровьем, чтобы спасти других. Это казахстанцы, которые без громких слов каждый день делают нашу страну немного лучше. Хочу сказать каждому из них спасибо за благополучие, мир и согласие в стране.