Знаки судьбы Шамиля Фахрутдинова

Шамиля Алексеевича знает каждый костанаец, без него не обходится ни один праздник. Его невозможно не заметить даже в самой большой и шумной толпе. Он человек неординарный: статный, артистичный, харизматичный, талантливый.

Его детище – ансамбль танца «Карнавал» – известен далеко за пределами Казахстана: ему рукоплещут во всех странах мира, его мастерство отмечено наградами международных фестивалей и конкурсов. Безусловно, все это прямая заслуга бессменного руководителя коллектива Шамиля Фахрутдинова.

И это при том, что у него нет даже профильного, хореографического образования. Но как такое возможно? Оказывается, неподдельный интерес к танцам Шамиль проявлял еще будучи юнцом.

– Моя мама всегда восторгалась, говорила отцу: «Наш Шамиль так хорошо танцует, просто залюбуешься». На что отец отвечал ей: «Не дай Бог ему стать танцором!» Он никогда всерьез не воспринимал то, чем я занимаюсь, считал, что это блажь. Он был человеком другого склада: прошел всю войну, многого добился, в том чис­ле получил высшее образование, стал начальником управления дорожного строительства. Поэтому не одобрял мое занятие, но и не мешал, – утверждает Шамиль Фахрутдинов. – Вообще я очень благодарен своим родителям. Они настоящие трудоголики, и меня научили трудиться без оглядки, полагаясь только на самого себя.

Но успех пришел не сразу. До «Карнавала» Шамиль Фахрутдинов пробовал свои силы и в театре, и на телевидении. Долго и упорно искал себя.

– Вы будете смеяться, но я окончил Кызылординский педагогический институт по специальности «учитель французского языка». Была такая мысль: «Вот выучу язык и пойду в актеры». Но Всевышний уберег меня от актерства. Хотя, надо сказать, я дважды бросал пединститут, в котором, между прочим, благополучно учился, уезжал в Москву, а затем и в Казань, где поступил в театральное училище, но вернулся назад. В пединституте и началось мое увлечение танцами на более профессиональном уровне. У нас были замечательные руководители: композиторы, хореографы. Мне все это безумно нравилось, и я, как губка, впитывал все, что там происходило. В студенческие же годы были первые танцевальные респуб­ликанские конкурсы. Это конец 60-х – начало 70-х годов. Как давно это было... Люди почитают и испугаются, скажут: где вы такого динозавра откопали? – с присущей шутливостью продолжает свой рассказ Шамиль Фахрутдинов. – Вся моя юность прошла в Кызылорде, в закрытом городе Байконуре отслужил в армии. При этом я умудрялся работать в шести из семи школ, будучи солдатиком и танцуя. Какое-то невероятно сказочное время было. И я не собирался возвращаться в Костанай. Это произошло по воле судьбы, наверное. Так получилось, что мне предложили работать в Эстонии, но, пока я собирался, упустил время и место, да и в Байконур уже не было дороги назад. И вот я вернулся к своим пожилым родителям. Они были безумно рады, а я был в растерянном состоянии, потому что Костанай для меня казался какой-то провинцией.

Однако именно Костанай сыграл важную роль в творчестве Фахрутдинова. Здесь он нашел понимание, поддержку и применение своему творчеству. Именно здесь вместе с суверенным Казахстаном свой путь начал и «Карнавал». Сегодня это не просто красочные танцы со своим индивидуальным почерком и характером, но еще и целая система обучения с лицензированными программами и обязательным контролем. Кстати, история «Карнавала» началась спонтанно и именно в воспитательных целях.

И мало кто знает, что изначально коллектив носил совсем другое имя – «ШиШ» – Шамиль и шамилята.

– Я ведь педагог по образованию и в средней школе № 2 устроился работать замдиректора по воспитательной части. Тогда, в 1988 году, в школе было много так называемых «трудных подростков». И для того, чтобы навести порядок, мне нужно было их чем-то занять. Буквально за две недели, сам не знаю, как это получилось, моя шпана запела и затанцевала, и я вместе с ними. Для учителей это был такой шок, ведь раньше они видели этих детей совсем с другой стороны. Вот с этого удивления все и началось. Сначала это был кружок. Потом девчонки стали приходить, я начал придумывать танцы, костюмы, – вспоминает руководитель ансамбля танца «Карнавал».

Жизнь Шамиля Фахрутдинова неразрывно связана с жизнью «Карнавала». Вместе они уже 35 лет. Между прочим, солидная дата. Редко какой коллектив, образованный во времена распада СССР, может похвастать столь продолжительным существованием.

Надо сказать, что в свои 70 с хвостиком Шамиль Фахрутдинов все так же полон идей, которые готов воплощать в жизнь, даруя духовную пищу зрителям со всех континентов. Он все так же энергичен и с удовольствием разъезжает по свету со своими яркими и зрелищными концерт­ными программами.

– Для меня это как воздух, и, когда его нет, у меня наступает жуткая депрессия. Как только раздается звонок, говорят, что нужно сделать это или это, все – я оживаю, крылья расправляются, нафталин моментально слетает, и вперед – в полет, – утверждает Шамиль Алексеевич.

Бытует мнение, что трудяга – это человек, который работает исключительно на производстве. Но это ошибочное представление. И яркое тому доказательство – Шамиль Фахрутдинов, вложивший в культурную жизнь Костаная все свои силы, весь свой талант, да что там – всю свою жизнь! Именно благодаря его не­уемному характеру и трудоголизму «Карнавал» стал танцевальным брендом Костанайской области.